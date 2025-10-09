Γάζα: Η Χαμάς επιβεβαίωσε τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου – Ζητά εγγυήσεις για την εφαρμογή της από το Ισραήλ

Η Χαμάς έκανε γνωστό την Πέμπτη ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, έπειτα από συνομιλίες που βασίστηκαν σε πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την οργάνωση, η συμφωνία προβλέπει απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τον παλαιστινιακό θύλακα, αλλά και ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων.

Σε ανακοίνωσή της, η Χαμάς κάλεσε τον Τραμπ και τα κράτη-εγγυητές να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνημένη κατάπαυση του πυρός, ζητώντας να τηρηθούν όλοι οι όροι της συμφωνίας χωρίς καθυστερήσεις ή αποκλίσεις.

Πηγή: Reuters