Γάζα: Γιατί επέλεξε τώρα ο Μακρόν την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης – Η διπλωματική κίνηση υψηλού ρίσκου που ανατρέπει τις ισορροπίες

Η Γαλλία θα αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης τον Σεπτέμβριο, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο πρόεδρός της, Εμανουέλ Μακρόν, που θέλει έτσι να δημιουργήσει ευρύτερη δυναμική για αυτό, απόφαση που καταδίκασε αμέσως το Ισραήλ βλέποντας «επιβράβευση της τρομοκρατίας» και «απέρριψαν» μερικές ώρες αργότερα οι ΗΠΑ.

Η απόφαση του αρχηγού του γαλλικού κράτους «επιβραβεύει τον τρόμο», σφυροκόπησε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Ας είμαστε σαφείς: οι Παλαιστίνιοι δεν επιδιώκουν να αποκτήσουν κράτος στο πλευρό του Ισραήλ, επιδιώκουν να αποκτήσουν κράτος στη θέση του Ισραήλ», είπε.

We strongly condemn President Macron’s decision to recognize a Palestinian state next to Tel Aviv in the wake of the October 7 massacre. Such a move rewards terror and risks creating another Iranian proxy, just as Gaza became.

A Palestinian state in these conditions would be a…

