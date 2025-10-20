Γάζα: Δύο νεκροί σήμερα, πάνω από 150 τόνοι βομβών έριξε την Κυριακή το Ισραήλ – Τραμπ: «Η Χαμάς παραβιάζει την συμφωνία»

Η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στην Γάζα, δοκιμάστηκε πάλι την Δευτέρα, με βίαιες συγκρούσεις να αναφέρονται από την παλαιστινιακή αλλά και την από ισραηλινή πλευρά, η οποία έριξε πάνω από 150 τόνους βομβών, χθες, Κυριακή, ενώ την Δευτέρα ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι η Χαμάς παραβιάζει την συμφωνία και αυτό είναι κάτι που θα διευθετηθεί.

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA μετέδωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά στη συνοικία Τάφα στην ανατολική Πόλη της Γάζας, επικαλούμενο πληροφορία από τοπική κλινική.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως σε δύο ξεχωριστά συμβάντα στην κοντινή συνοικία Σετζάιγια το πρωί της Δευτέρας, Παλαιστίνιοι εισήλθαν σε απαγορευμένη περιοχή που τελεί υπό τον έλεγχο ισραηλινών δυνάμεων και πλησίασαν στρατιώτες.

Ο στρατός είπε πως τα άτομα πέρασαν την “κίτρινη γραμμή”, που ορίζει το σύνορο στο οποίο αποσύρθηκαν οι Ισραηλινοί στρατιώτες βάσει των όρων της εκεχειρίας, και θεωρήθηκαν απειλή. Οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ, χαρακτηρίζοντας τους άνδρες ως “τρομοκράτες”, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο στρατός δεν ανέφερε προσώρας αν υπήρξαν απώλειες, και δεν είναι σαφές αν τα συμβάντα συνδέονται με την αναφορά του WAFA για τους θανάτους στην Τάφα.

Οι επιθέσεις της Κυριακής

Η εύθραυστη εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς άντεξε πάντως την πρώτη μεγάλη δοκιμασία της, χθες, Κυριακή. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, στρατιώτες στη νότια Γάζα δέχθηκαν επίθεση, μεταξύ των οποίων από εκτοξευτή αντιαρματικών πυραύλων που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο δύο στρατιωτών.

Το Ισραήλ απάντησε με τα πιο σφοδρά πλήγματα που έχει εξαπολύσει αφότου ξεκίνησε η κατάπαυση του πυρός στις 10 Οκτωβρίου. Ιατρικές πηγές είπαν πως 44 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν. Η Χαμάς αρνήθηκε ότι ενεπλάκη στην επίθεση.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε αργότερα πως θα συνεχίσει να τηρεί τη συμφωνία εκεχειρίας αλλά θα απαντάει σε τυχόν παραβιάσεις.

«Ρίξαμε 153 τόνους βομβών»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε σήμερα πως το Ισραήλ έριξε χθες «153 τόνους βομβών» στη Λωρίδα της Γάζας, κατά τη διάρκεια φονικών πληγμάτων ως απάντηση σε αυτό που ο στρατός κατήγγειλε ως επιθέσεις της Χαμάς που παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός.

«Ρίξαμε χθες 153 τόνους βομβών σε διαφορετικά τμήματα της Λωρίδας της Γάζας αφού δύο στρατιώτες μας σκοτώθηκαν από τη Χαμάς», δήλωσε ο Νετανιάχου στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, του οποίου η χειμερινή κοινοβουλευτική περίοδος ξεκίνησε σήμερα επίσημα.

Ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος ανακοίνωσε την Κυριακή τον θάνατο εν ώρα μάχης δύο στρατιωτών στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, βομβάρδισε περιοχές κατά μήκος του παλαιστινιακού θύλακα, προτού ανακοινώσει, χθες ,πως εφαρμόζει εκ νέου την εκεχειρία. Η Χαμάς διέψευσε οποιαδήποτε εμπλοκή και επαναβεβαίωσε την «πλήρη δέσμευσή της» στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου.

Τραμπ: Η Χαμάς παραβιάζει την συμφωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι η Χαμάς “παραβιάζει” τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, προειδοποιώντας ότι “θα τακτοποιηθεί πολύ γρήγορα” εάν η τρομοκρατική οργάνωση δεν “το διορθώσει μόνη της”.

Τα σχόλια του Τραμπ προς τους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο αναφέρονται στη χθεσινή πολύνεκρη επίθεση εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων, αν και η Ουάσινγκτον έχει επίσης επικρίνει τις εκτελέσεις αντιπάλων μελών της συμμορίας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες δύο εβδομάδες.