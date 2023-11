Γάζα: Χτυπήθηκε κομβόι από ασθενοφόρα έξω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα – Φόβοι για πολλούς νεκρούς

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, που ελέγχεται από την Χαμάς, ανακοίνωσε ότι δεκάδες Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν την Παρασκευή (3/11) από ισραηλινή επίθεση σε αυτοκινητοπομπή ασθενοφόρων, που μετέφερε βαριά τραυματίες στη Γάζα, σύμφωνα με το Reuters.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Ashraf al-Qudra, αναφέρει ότι οι βαριά τραυματισμένοι ασθενείς μεταφέρονταν στο πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο, όταν έγινε ο ισραηλινός βομβαρδισμός έξω από το νοσοκομείο Αλ-Σίφα.

«Ενημερώσαμε τον Ερυθρό Σταυρό και την Ερυθρά Ημισέληνο, ενημερώσαμε όλο τον κόσμο, ότι αυτά τα θύματα ήταν παραταγμένα σε αυτά τα ασθενοφόρα», είπε, σύμφωνα με το al jazeera και πρόσθεσε ότι «αυτή ήταν μια ιατρική συνοδεία».

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος λέει ότι ασθενοφόρο της, μπήκε στο στόχαστρο. Το ασθενοφόρο βρισκόταν μπροστά από το νοσοκομείο al-Shifa στην πόλη της Γάζας, είπε η PRCS και συμπλήρωσε ότι «το προσωπικό είναι ασφαλές».

Targeting a PRCS ambulance while it was in front of Al-Shifa Hospital. Our colleagues were saved by a miracle 🙏#GazaUnderAttack #NotATarget pic.twitter.com/WUJBGrsxXi

— PRCS (@PalestineRCS) November 3, 2023