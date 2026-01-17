Γάζα: Αργεντινή και Καναδάς επιβεβαιώνουν την πρόσκληση και την συμμετοχή τους στο Συμβούλιο Ειρήνης

O πρόεδρος της Αργεντινής Ξαβιέρ Μιλέι επιβεβαίωσε σήμερα, Σάββατο, με ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ ότι έλαβε μία πρόσκληση εκ μέρους του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, για να συμμετάσχει, ως ιδρυτικό μέλος, στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα.

Κοινοποιώντας στον λογαριασμό του μια φωτογραφία της επιστολής πρόσκλησης, ο Μιλέι γράφει ότι θα ήταν «τιμή» να πάρει μέρος σε αυτό το συμβούλιο, στο οποίο θα προεδρεύει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ και θα συμμετέχουν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά προτίθεται επίσης να αποδεχθεί μια πρόσκληση του Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα. Την επιβεβαίωση των προθέσεων του καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ έκανε με δήλωσή του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ένας υψηλόβαθμος σύμβουλος του επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

(Πηγή: ΑΠΕΡ-ΜΠΕ)