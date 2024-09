Γαλλία: Η συγκλονιστική περιγραφή της Ζιζέλ Πελικό για τις στιγμές φρίκης που έζησε – «Θυσιάστηκα στον βωμό της ακολασίας»

Επί δύο ώρες έδινε κατάθεση σε επιτροπή δικαστών η 72χρονη που ναρκωμένη έπεσε θύμα των οργανωμένων από τον σύζυγο, βιασμών της. Η Ζιζέλ Πελικό, στα 72 της χρόνια αρνήθηκε την ανωνυμία που της προσέφερε η γαλλική δικαιοσύνη και απαίτησε «να γίνουν όλα δημόσια ώστε η ντροπή να αλλάξει στρατόπεδο».

H δίκη ξεκίνησε τη Δευτέρα στη νότια πόλη της Αβινιόν, με βασικό κατηγορούμενο τον «εγκέφαλο» του εγκλήματος, Ντομινίκ Πελικό, και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τον Δεκέμβριο. Στο εδώλιο του κατηγορουμένου βρίσκονται και 51 εκ των συνολικά 72 βιαστών. Η φρίκη φέρεται, σύμφωνα με τους ερευνητές να ξεκίνησε το 2011, και συνεχίστηκε για μια δεκαετία.

«Ο κόσμος μου κατέρρευσε», είπε η 72χρονη Ζιζέλ, καταθέτοντας στο δικαστήριο της Αβινιόν. «Όλα όσα έχτισα με τον σύζυγό μου καταρρέουν. Τρία παιδιά, επτά εγγόνια, ένα δεμένο ζευγάρι. Ακόμα και οι φίλοι μας έλεγαν ότι ήμασταν το ιδανικό ζευγάρι», είπε στην κατάθεσή της.

Η αστυνομία «μού έσωσε τη ζωή» είπε, εξιστορώντας τη στιγμή που τον Νοέμβριο του 2020 οι ερευνητές της έδειξαν για πρώτη φορά τις εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης με θύμα την ίδια, ναρκωμένη από τον επί 50 χρόνια σύζυγό της που κινηματογραφούσε τους βιαστές τους οποίους είχε προσκαλέσει διαδικτυακά.

«Έζησα ένα τσουνάμι στις 2 Νοεμβρίου. Ποια γυναίκα μπορεί να περάσει κάτι τέτοιο; Δεν ξέρω γιατί. Γιατί μού άξιζε αυτό; Ποιος το αξίζει αυτό;», είπε και τόνισε ότι ο σύζυγός της «ούτε μια φορά δεν σκέφτηκε ότι κινδύνευα».

Η Ζιζέλ ανέφερε, επίσης, ότι έχει παρακολουθήσει όλα τα βίντεο που τράβηξε ο σύζυγός της.

«Δεν είναι σκηνές σεξ, είναι σκηνές βιασμού, υπάρχουν δύο ή τρεις από αυτούς πάνω μου, ενώ είμαι ναρκωμένη», κατακεραυνώνοντας τους κατηγορουμένους που υποστηρίζουν ότι δεν είχαν πρόθεση βιασμού αφού δεν γνώριζαν ότι το θύμα ήταν ναρκωμένο.

A 71-year-old French retiree has gone on trial on charges of allowing scores of strangers to rape his wife after he drugged her, in a case that has horrified France #AFPVertical pic.twitter.com/hMBVCQifZ0



«Θυσιάστηκα στον βωμό της ακολασίας. Όταν βλέπεις αυτή τη γυναίκα, ναρκωμένη, κακοποιημένη, νεκρή σε ένα κρεβάτι, φυσικά το σώμα δεν είναι κρύο, είναι ζεστό, αλλά είμαι σαν νεκρή. Αυτοί οι άνδρες με κακοποιούν, με εκμεταλλεύονται».

Στη συνέχεια η 72χρονη κάλεσε τους κατηγορούμενους να αναλάβουν την ευθύνη για τις πράξεις τους.

«Νομίζω ότι πρέπει να παραδεχτούν τις πράξεις τους. Οτιδήποτε άλλο είναι ανυπόφορο. Υπάρχει ήδη ένα αίσθημα αηδίας. Τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους, θα πρέπει να παραδεχτούν αυτό που έκαναν», υποστήριξε.

From 2011 – 2020, Gisèle was drugged by her husband, who invited over 70 men to rape her while he recorded the crimes.

Dominique said he wanted to participate in “sexual practices that his wife refused him to have” and displays multiple paraphilias.pic.twitter.com/EndTTYBuMZ

— Genevieve Gluck (@WomenReadWomen) September 3, 2024