Γαλλία: «Λύγισαν» τα παιδιά των Πελικό ακούγοντας τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες των βιασμών της μητέρας τους – «Ένοχος» δήλωσε ο πατέρας

«Μια αφόρητη δοκιμασία»: τα παιδιά της Ζιζέλ Πελικό, την οποία νάρκωνε και βίαζε ο σύζυγός της επί μια δεκαετία μαζί με δεκάδες αγνώστους που στρατολογούσε στο διαδίκτυο, βγήκαν εμφανώς σοκαρισμένα από τη δικαστική αίθουσα, στην Γαλλία, μετά τη μακρά και ωμή παρουσίαση των γεγονότων, με λεπτομέρειες που προκαλούσαν ναυτία.

Η Ζιζέλ, 72 ετών σήμερα, παρέμεινε στωική και δεν άφησε να φανεί κανένα συναίσθημα κατά τη δεύτερη ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας για την πρωτοφανή υπόθεση στα γαλλικά δικαστικά χρονικά. Η γυναίκα, το κύριο θύμα βιασμών κατ΄εξακολούθηση, βρίσκεται αντιμέτωπη με τους 51 κατηγορούμενους στο ποινικό δικαστήριο του Βοκλίζ, στην Αβινιόν.

Εκτός από τον σύζυγό της, άλλοι 50 άνδρες, ηλικίας από 26 έως 74 ετών, διώκονται για βιασμό με επιβαρυντικές περιστάσεις και εάν κριθούν ένοχοι μπορεί να καταδικαστούν σε κάθειρξη 20 ετών.

🚨71-YEAR-OLD FRENCH MAN ON TRIAL FOR DRUGGING WIFE AND INVITING STRANGERS TO RAPE HER

Dominique Pelicot, 71, is on trial in France accused of drugging his wife and inviting dozens of strangers to rape her in their home over nearly a decade.

The case, which has shocked the… pic.twitter.com/64lj3JX11y

