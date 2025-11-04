Γαλλία: Έρευνα για τον αλγόριθμο του TikTok που ενδέχεται να ωθεί ανηλίκους “προς την αυτοκτονία” 

Η δικαιοσύνη στην Γαλλία, ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα έπειτα από μία αναφορά που κατέθεσε ο βουλευτής Αρτούρ Ντελαπόρτ, ο οποίος κατήγγειλε την «ευκολία πρόσβασης» των «ανηλίκων» στον αλγόριθμο του TikTok, «ο οποίος ενδέχεται να ωθεί» τους πιο «ευάλωτους προς την αυτοκτονία», ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκό.

Η επιτροπή έρευνας της γαλλικής εθνοσυνέλευσης για το TikTok, στην οποία προεδρεύει ο σοσιαλιστής Αρτούρ Ντελαπόρτ, συνέστησε τον Σεπτέμβριο να απαγορευτούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών και μια «ψηφιακή απαγόρευση κυκλοφορίας» για τους 15-18 ετών σε μια προσπάθεια να περιοριστεί μια «αλγοριθμική παγίδα», επικίνδυνη για τους νέους.

Η έρευνα ανατέθηκε στη Μονάδα κατά της Κυβερνοεγκληματικότητας της αστυνομικής διεύθυνσης του Παρισιού και αφορά διάφορες παραβάσεις. Εστιάζει στην «προπαγάνδα υπέρ προϊόντων, αντικειμένων ή μεθόδων που συστήνονται ως μέσα διάπραξης αυτοκτονίας», ένα παράπτωμα που μπορεί να τιμωρηθεί με ποινή κάθειρξης τριών ετών και πρόστιμο ύψους 45.000 ευρώ, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου της εισαγγελέα.

Μεταξύ άλλων, η έρευνα αφορά επίσης την «παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή πλατφόρμα προκειμένου να επιτραπεί μια παράνομη συνδιαλλαγή στο πλαίσιο εγκληματικής ομάδας», ένα έγκλημα που μπορεί να τιμωρηθεί με κάθειρξη 10 ετών και πρόστιμο ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Επομένως, οι έρευνες έχουν να κάνουν με «τον σεβασμό της υποχρέωσης της γνωστοποίησης από μία πλατφόρμα υποψιών παραβάσεων που διαπράττονται μέσω αυτής», τη «λειτουργία του αλγόριθμου σε σχέση με την παρουσίαση που κάνει στον χρήστη του» και τη «δημοσίευση περιεχομένων που συνίστανται ιδίως στην προώθηση της αυτοκτονίας», τονίζει η Λορ Μπεκό στην ανακοίνωσή της.

«Σερφάροντας» σε αυτήν την άκρως δημοφιλή στους νέους εφαρμογή, η κοινοβουλευτική επιτροπή έρευνας διαπίστωσε «έναν ωκεανό επικίνδυνων περιεχομένων», με βίντεο «προώθησης της αυτοκτονίας, των αυτοτραυματισμών» και «μία έκθεση σε κάθε μορφή βίας».

Η κοινοβουλευτική επιτροπή επιδίωξε να εξετάσει τις ψυχολογικές επιπτώσεις του TikTok στους νέους, αφού επτά οικογένειες κατηγόρησαν την κινεζική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, σε μια μήνυση το 2024 ότι εξέθετε τα παιδιά τους σε περιεχόμενο που τα ωθούσε να διαπράξουν αυτοκτονία.

Σε μια δήλωση προς το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) τον Σεπτέμβριο, το TikTok είχε «κατηγορηματικά» απορρίψει «την παραπλανητική παρουσίαση» της επιτροπής, «που επιδιώκει να καταστήσει την εταιρεία μας αποδιοπομπαίο τράγο μπροστά σε θέματα που αφορούν το σύνολο του κλάδου και της κοινωνίας».

