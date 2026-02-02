Γαλλία: 24χρονος πήγε στα επείγοντα με ένα βλήμα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου – Εκκενώθηκε το νοσοκομείο

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε νοσοκομείο της Τουλούζης, στη Γαλλία, όταν ένα ασυνήθιστο και επικίνδυνο περιστατικό οδήγησε ακόμη και στην εκκένωση του χώρου των επειγόντων περιστατικών και στην παρέμβαση πυροτεχνουργών.

Ένας 24χρονος άνδρας, γαλλικής υπηκοότητας, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο τμήμα Επειγόντων του νοσοκομείου Rangueil στη νοτιοδυτική Γαλλία, αφού, όπως διαπιστώθηκε, είχε εισαγάγει στον πρωκτό του ένα αντικείμενο μήκους περίπου 20 εκατοστών, το οποίο αποδείχθηκε πως ήταν βλήμα πυροβολικού του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Ήταν σε κατάσταση ακραίας δυσφορίας, έχοντας εισαγάγει ένα μεγάλο αντικείμενο στο ορθό του», ανέφερε πηγή της έρευνας.

«Πραγματοποιήθηκε επείγουσα χειρουργική επέμβαση και διαπιστώθηκε ότι το αντικείμενο ήταν ένα βλήμα πυροβολικού που χρονολογείται από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο».

«Ακόμη χειρότερα, δεν είχε εκραγεί και έτσι έπρεπε να κληθούν πυροτεχνουργοί για να εξουδετερώσουν το βλήμα, με την πυροσβεστική να βρίσκεται σε επιφυλακή».

Το προσωπικό και οι ασθενείς του νοσοκομείου Rangueil εκκενώθηκαν, ενώ δημιουργήθηκε ζώνη ασφαλείας γύρω από το τμήμα επειγόντων περιστατικών, μέχρι το βλήμα του 1918, μήκους σχεδόν 20 εκατοστών και διαμέτρου μεγαλύτερης από 2,5 εκατοστά, να χαρακτηριστεί ασφαλές.

Σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας, ο ασθενής επρόκειτο να ανακριθεί εντός της εβδομάδας, καθώς οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο άσκησης δίωξης σε βάρος του για κατοχή και διαχείριση «πυρομαχικών κατηγορίας Α».

Δεν υπήρξε αρχικά καμία εξήγηση για το πώς το βλήμα κατέληξε στο σώμα του άνδρα, ωστόσο τοπικά μέσα ενημέρωσης εκτίμησαν ότι ενδέχεται να σχετίζεται με την προσωπική του ζωή.

Η εφημερίδα La Dépêche σημειώνει ότι το ιατρικό προσωπικό στην Τουλούζη είναι «συνηθισμένο να περιθάλπει θύματα που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια σεξουαλικών παιχνιδιών».

Το βλήμα των 37 χιλιοστών, κατασκευασμένο από ορείχαλκο και χαλκό, είχε μήκος 20 εκατοστά και χρησιμοποιούνταν από τον στρατό της Γερμανίας προς το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Τέτοιου τύπου βλήματα έφεραν χρονολογική σήμανση και εκατοντάδες χιλιάδες από αυτά χρησιμοποιήθηκαν εναντίον βρετανικών και γαλλικών δυνάμεων σε μεγάλες μάχες κατά μήκος του Δυτικού Μετώπου μεταξύ 1914 και 1918.

Με πληροφορίες από: Daily Mail