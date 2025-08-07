Φρικτό ατύχημα σε νεροτσουλήθρες: Γυναίκα έπεσε πάνω σε 6χρονο αγόρι και του προκάλεσε ρήξη ήπατος – Βίντεο από τη σφοδρή σύγκρουση

Σε εφιάλτη μετατράπηκε μια οικογενειακή βόλτα σε υδάτινο πάρκο στην Αγία Πετρούπολη, στην Ρωσία, όταν ένας 6χρονος τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με γυναίκα που γλίστρησε από νεροτσουλήθρα και έπεσε πάνω του με δύναμη.

Το τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε στις 5 Αυγούστου, στο υδάτινο πάρκο Rodeo Drive στη Ρωσία.

Σύμφωνα με το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, ο πατέρας του παιδιού αγνόησε τις προειδοποιήσεις των υπαλλήλων και μπήκε στην πορεία της νεροτσουλήθρας έχοντας στην αγκαλιά του τον 6χρονο γιο του.



Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μια γυναίκα κατέβηκε με μεγάλη ταχύτητα από την τσουλήθρα και έπεσε πάνω τους, με τα πόδια της να χτυπούν απευθείας στην κοιλιακή χώρα του παιδιού.

Οι ρωσικές Αρχές ανακοίνωσαν πως το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διέγνωσαν ρήξη ήπατος.

Υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχει πλέον ανακτήσει τις αισθήσεις του, αλλά παραμένει σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Η γυναίκα που έπεσε πάνω στο παιδί φέρεται να έχει ζητήσει συγγνώμη από την οικογένεια.

Οι γονείς του αγοριού δήλωσαν πως δεν θεωρούν υπεύθυνη την γυναίκα, ούτε το υδάτινο πάρκο για ό,τι συνέβη.

Ωστόσο, σε βάρος του πατέρα του παιδιού έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης από αμέλεια και πλέον αντιμετωπίζει ποινικές διώξεις.

Η εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι παρακολουθεί στενά την πορεία και την έκβαση της έρευνας. Τόσο η γυναίκα όσο και το υδάτινο πάρκο δεν τελούν υπό καμία διερεύνηση.