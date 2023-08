Φρέντι Μπελέρης: Φουντώνει το κίνημα απελευθέρωσης του δημάρχου Χειμάρρας #FreeBeleri

Ενώ ο Αντιπρόεδρος της ΕΕ Μαργαρίτης Σχοινάς έστελνε προς τον Επίτροπο Διεύρυνσης οργισμένη επιστολή για την παράταση της κράτησης του Φρέντι Μπελέρη, στο διαδίκτυο φουντώνει το κίνημα #FREEBELERI.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα πλέον προκειμένου ο εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας, Φρέντι Μπελέρης να εκπέσει του αξιώματος. 12 ημέρες έχουν απομείνει μέχρι να ορκιστεί ως δήμαρχος κι εν συνεχεία να αναλάβει εντός τριμήνου τα καθήκοντά του. Όμως, η αλβανική δικαιοσύνη, με απόφαση της αλβανικής Ειδικής Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς αποφάσισε την παραπομπή του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας και του συνεργάτη του Παντελή Κοκαβέση στο Ειδικό Πρωτοδικείο Διαφθοράς και Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στο διαδίκτυο, έχει αρχίσει και φουντώνει το κίνημα #FREEBELERI, κινητοποιώντας δυνάμεις σε Ευρώπη και ΗΠΑ για την πρωτοφανή δίωξη των αλβανικών αρχών.

«Συνελήφθη για υποτιθέμενη «απάτη», ο Μπελέρης αψήφησε τις πιθανότητες και κέρδισε τις τοπικές εκλογές ενώ βρισκόταν στη φυλακή. Οι δυνάμεις που τον κρατούν κλειδωμένο, τον εμποδίζουν να πάρει τη θέση που του αξίζει ως εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας. Ένας διαρκής αγώνας για τη δημοκρατία και την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία» γράφεται σε μήνυμα που κυκλοφορεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Arrested for alleged 'fraud', Beleri defied the odds and won the local election while in jail. The powers that keep him locked away,prevent him from taking his rightful place as the mayor-elect of Himara.A story of fight for democracy & the Greek minority in Albania. #freeBeleri pic.twitter.com/5vDAOQmlJ8

— Global Greek Influence Podcast (@greek_global) August 3, 2023