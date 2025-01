Φωτιές στο Λος Άντζελες: Η συγκινητική στιγμή που άνδρας επανενώνεται με τον σκύλο του μετά τη φωτιά – Δείτε βίντεο

Οι καταστροφικές φωτιές που μαίνονται στην κομητεία του Λος Άντζελες έχουν αφήσει πίσω τους μια ανυπολόγιστη καταστροφή: 24 ζωές έχουν χαθεί, ενώ περισσότερα από 40.300 στρέμματα γης και 12.300 σπίτια έχουν μετατραπεί σε στάχτες.

Ωστόσο, μέσα σε αυτό το σκηνικό απόγνωσης, μια τρυφερή στιγμή φώτισε τις καρδιές όσων παρακολουθούν τις εξελίξεις. Η συγκινητική επανένωση ενός άνδρα με τον αγαπημένο του σκύλο, που είχε χαθεί ανάμεσα στις φλόγες.

Σε ένα βίντεο που συγκίνησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κέισι Κόλβιν απαθανατίστηκε να γονατίζει στην αυλόπορτα ενός γείτονα και να καλεί τον σκύλο του: «Γεια σου μπούμπου, πώς πάει η φωτιά;».

Ο γκρι σκύλος, με το όνομα Oreo, κατέβηκε τρέχοντας τον λόφο και πήδηξε στην αγκαλιά του ιδιοκτήτη του, ο οποίος άρχισε να φωνάζει και να κλαίει από χαρά.

Με τα χέρια σηκωμένα ψηλά, ο Κόλβιν έτρεχε στον δρόμο πανηγυρίζοντας, προτού καταρρεύσει στην πύλη, γεμάτος ευγνωμοσύνη και συγκίνηση.

«Σ’ ευχαριστώ Χριστέ μου, σ’ ευχαριστώ Θεέ μου», φώναξε με δάκρυα στα μάτια.

The BEST news! Fire victim Casey Colvin, whose home burned down in the Palisades Fire, just found and reunited with his dog, Oreo, who spent 5 nights surviving amidst the rubble ❤️ @NBCNews pic.twitter.com/rAuJJk3pfa

— Liz Kreutz (@LizKreutzNews) January 12, 2025