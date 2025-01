Φωτιά στο Λος Άντζελες: Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας κατηγορεί τον Έλον Μασκ πως διασπείρει ψέματα

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, κατηγόρησε τον Έλον Μασκ ότι διαδίδει «ψέματα» για την αντίδραση των αρχών στις πυρκαγιές που σαρώνουν το ευρύτερο Λος Άντζελες την τελευταία εβδομάδα, εντείνοντας ακόμη περισσότερο τις αντεγκλήσεις ανάμεσά τους για την παραπληροφόρηση.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Έλον Μασκ, σύμμαχός του και ιδιοκτήτης εταιρειών όπως η Tesla, η SpaceX και το X, πολλαπλασίασαν τις επικρίσεις τους τις τελευταίες ημέρες όσον αφορά τη διαχείριση των καταστροφικών πυρκαγιών, οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 24 ανθρώπους, από τις αρχές στην Καλιφόρνια.

As dangerous winds are expected to pick up, we’re prepositioning hundreds of firefighting personnel and equipment across SoCal.

This includes deploying 300+ additional firefighters, adding to the 15,000+ already on the ground in LA. pic.twitter.com/9BS4V59jlp

— Governor Newsom (@CAgovernor) January 14, 2025