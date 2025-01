Κριστιάνο Ρονάλντο: Χαλί… εκατομμυρίων από την Αλ Νασρ για να ανανεώσει το συμβόλαιό του

Η Αλ Νασρ εμφανίζεται διατεθειμένη να «στρώσει» χαλί εκατομμυρίων στα… πόδια του Κριστιάνο Ρονάλντο, προκειμένου να ανανεώσει το συμβόλαιο του «CR7».

Το συμβόλαιο του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Αλ Νασρ ολοκληρώνεται στο τέλος της φετινής χρονιάς και ήδη υπάρχουν δημοσιεύματα που ανέφεραν πως ο 39χρονος Πορτογάλος ψάχνει ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σύμφωνα με την πορτογαλική «A Bola», η Αλ Νασρ δεν θέλει να χάσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο και για να τον κρατήσει στην ομάδα, του προσφέρει συμβόλαιο ενός χρόνου, ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, με τον Πορτογάλο να εμφανίζεται έτοιμος να το αποδεχθεί.

🚨💣 Cristiano Ronaldo will reportedly renew his contract with Al-Nassr until June 2026 and earn an annual salary of €200M.

🗞️ @abolapt pic.twitter.com/Gb4LwngIVL

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) January 13, 2025