Φωτιά σε ουρανοξύστη στο Μιλάνο – ΒΙΝΤΕΟ

Οι πυροσβέστες εκκένωσαν τον ουρανοξύστη του Μιλάνου στον οποίο σήμερα το απόγευμα ξέσπασε πυρκαγιά.

Συνολικά, στο κτήριο βρίσκονται 70 διαμερίσματα. Οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν από τους πυροσβέστες και μπόρεσαν να εγκαταλείψουν εγκαίρως τον ουρανοξύστη. Δεν υπάρχουν θύματα, μόνον κάποιοι ένοικοι παρουσίασαν ελαφρά δύσπνοια.

Τα πρώτα στοιχεία των ερευνών επιβεβαιώνουν ότι η πυρκαγιά ξέσπασε στον δέκατο πέμπτο και τελευταίο όροφο του κτηρίου, ίσως εξαιτίας έργων συντήρησης που βρίσκονταν σε εξέλιξη.

«Από τον ουρανοξύστη αυτό, o οποίος χτίστηκε πριν δέκα χρόνια, σώθηκε μόνον ο τσιμεντένιος σκελετός», μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση της Rai.

— News For All (@NewsForAllUK) August 29, 2021

🚨🚨 | BREAKING: A 15-storey building is on fire in Milan pic.twitter.com/5xhzONI6TE

JUST IN – Massive fire at high-rise 15-storey building in the outskirts of Milan, Italy. pic.twitter.com/nPSVBk08QM

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 29, 2021