Φονική κακοκαιρία στις ΗΠΑ: Τουλάχιστον 14 νεκροί από ανεμοστρόβιλους και καταιγίδες

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν κατά το πέρασμα σφοδρών ανεμοστρόβιλων και καταιγίδων στις κεντρικές και τις νότιες ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Οι αρχές της πολιτείας του Μιζούρι επιβεβαίωσαν «11 θανάτους που συνδέονται με τις καταιγίδες», με ανακοίνωσή τους. Στην γειτονική πολιτεία του Άρκανσας, τρεις άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους.

Tornado Aftermath Update – March 15 – 10:30 am

An additional storm victim injured in Ozark County passed away early this morning. Current confirmed reports are 11 deaths:

▪️ Three fatalities, Ozark County

▪️ One fatality, Butler County

▪️ Six fatalities, Wayne County

▪️ One fatality

