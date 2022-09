Φλόριντα: Viral o άνδρας που έσωσε γάτα κατά την διάρκεια του Τυφώνα Ίαν

Ο νέος σταρ των social media έγινε ένας άνδρας από την Φλόριντα, καθώς το βίντεο που τον δείχνει να σώζει μια γάτα από τις πλημμύρες κατά τη διάρκεια του τυφώνα Ίαν έχει γίνει viral.

Ο 29χρονος Μάικ Ρος φαίνεται να πηγαίνει προς το φοβισμένο αιλουροειδές που κάθεται πάνω σε μια μονάδα κλιματισμού ενός σπιτιού στο Μπονίτα Σπρινγκς καθώς η στάθμη του νερού ανεβαίνει επικίνδυνα.

«Ο φίλος μου σώζει μια γάτα από τα νερά της πλημμύρας κοντά στην παραλία Μπονίτα» έγραψε η Μέγκαν Κρουζ Σκάβο σε tweet που συνόδευε το συγκλονιστικό βίντεο. «Κοιτάξτε τον Μάικλ που σώζει τη γατούλα», ακούγεται να λέει η μητέρα του Ρος,.

Μιλώντας στην Washington Post, ο 29χρονος ανέφερε ότι είδε την τρομοκρατημένη γάτα, ενώ αναζητούσε καταφύγιο στο σπίτι των γονιών του, καθώς το σπίτι του πλημμύρισε μετά το πέρασμα του τυφώνα Ίαν.

My boyfriend saving a cat from flood waters near Bonita Beach. #HurricaneIan #Naples #Bonita #FortMyers pic.twitter.com/BlBC9P1rdy

— Megan Cruz Scavo (@MeganScavo) September 28, 2022