Φλόριντα: Άνδρας επιχείρησε να απαγάγει γυναίκα σε χώρο πάρκινγκ, του ξέφυγε ουρλιάζοντας – Συγκλονιστικό βίντεο

Μια γυναίκα στη Φλόριντα κατάφερε να ξεφύγει από έναν άνδρα που επιχείρησε να την απαγάγει, μέρα μεσημέρι έξω από κατάστημα στην περιοχή Σεντ Ογκουστίν, με την επίθεση να καταγράφεται σε βίντεο-σοκ από κάμερα ασφαλείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 29 Ιουνίου, περίπου στις 15:30, όταν ο 31χρονος Θίοντορ Μάικλ Τούντιντορ φέρεται να λήστεψε μια επιχείρηση και να προσπάθησε να απαγάγει τη γυναίκα στο πάρκινγκ, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Σεντ Τζονς.

Στο βίντεο φαίνεται ο δράστης να έχει αρπάξει τη γυναίκα με κεφαλοκλίδωμα, εκείνη να ουρλιάζει απ’ τον τρόμο, καθώς εκείνος την τραβά προς το φορτηγάκι του.

WATCH: Surveillance video captures the shocking moment a Florida woman fights off a would-be kidnapper, screaming for help at the top of her lungs as the suspect tried to drag her into his truck. Thankfully, the woman broke free and the suspect was arrested. pic.twitter.com/XmvqJEpoGZ

— Fox News (@FoxNews) July 16, 2025