Φινλανδία: Βίντεο από την στιγμή της επίθεσης με μαχαίρι στο σχολείο – Ο 16χρονος σχεδίαζε την επίθεση εδώ και έξι μήνες

Βίντεο από την επίθεση με μαχαίρι στο σχολείο στη Φινλανδία έδωσε στην δημοσιότητα το NEXTA. Η επίθεση είχε ως συνέπεια, τουλάχιστον τρία άτομα να τραυματιστούν, ενώ συνελήφθη ο 16χρονος ύποπτος ο οποίος μάλιστα φέρεται να έγραψε και «μανιφέστο για μαχαίρωμα κοριτσιών».

Η αστυνομία της πόλης Pirkkala έλαβε αναφορές για επίθεση στο σχολείο Vähäjärvi στις 10:42 π.μ. τοπική ώρα και έστειλε ένοπλους αστυνομικούς για να αντιμετωπίσουν το περιστατικό, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν επίθεση με μαχαίρι, την ώρα του διαλείμματος.

Η τοπική εφημερίδα Iltalehti ανέφερε ότι ο φερόμενος δράστης, ένας 16χρονος νεαρός, σχεδίαζε την επίθεση εδώ και έξι μήνες. Η ίδια εφημερίδα ανέφερε ότι ο φερόμενος δράστης, έστειλε ένα μανιφέστο στα γραφεία της εφημερίδας, στο οποίο ανέφερε ότι σκόπευε να μαχαιρώσει κορίτσια στο σχολείο πριν παραδοθεί στην αστυνομία.

Οι αρχές δήλωσαν ότι οι τραυματίες δεν έχουν υποστεί απειλητικά για τη ζωή τους τραύματα.

🔞😱 School Stabbing in Finland

Three people were injured in a knife attack in Finland. A teenager attacked female students at a school in the town of Pirkkala — and filmed the assault on video. pic.twitter.com/CXVixNBBtv

— NEXTA (@nexta_tv) May 20, 2025