Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 15 οι νεκροί από το ναυάγιο πλοίου με πάνω από 350 επιβαίνοντες – Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο πλοίου που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στις Φιλιππίνες, ενώ οι αρχές δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό των αγνοουμένων. Στο πλοίο επέβαιναν 342 άτομα, σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές.

Περί το μεσημέρι, το λιμενικό επιβεβαίωσε 15 θανάτους, ενώ 316 επιβάτες είχαν διασωθεί και 28 παρέμεναν αγνοούμενοι, όπως δήλωσε ο αξιωματικός Ρόμελ Ντούα. Σε ανακοίνωσή του, το λιμενικό υπογράμμισε ότι το πλοίο δεν ήταν υπερφορτωμένο, επιχειρώντας να διαλύσει τις ανησυχίες ότι επαναλαμβάνεται το συχνό φαινόμενο υπεράριθμων επιβατών στα φέρι της χώρας.

Βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν επιζώντες να ανασύρονται από τη θάλασσα, ενώ σε άλλα πλάνα, που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, ακούγονται οι κραυγές των ναυαγών να ζητούν βοήθεια μέσα στο σκοτάδι. Οι εικόνες αυτές αποτυπώνουν το χάος και την αγωνία των επιβατών τη στιγμή του ναυαγίου.

BREAKING: Ferry Trisha Kerstin 3 with over 350 on board sinks near Basilan, southern Philippines pic.twitter.com/YO4H8Yn9Us — Rapid Report (@RapidReport2025) January 25, 2026

Νωρίτερα, η δήμαρχος Αρσίνα Λάτζα Καχίνγκ Νάνο είχε αναφέρει ότι ο αριθμός των θυμάτων ανερχόταν σε οκτώ, επικαλούμενη τις πρώτες πληροφορίες που είχε δημοσιεύσει στο Facebook. Το φέρι, M/V Trisha Kerstin 3, πραγματοποιούσε δρομολόγιο από τη Σαμποάνγκα προς τη νήσο Σούλου, όταν συνέβη το δυστύχημα.

Όπως ανέφεραν οι υπηρεσίες διάσωσης, τουλάχιστον 316 άνθρωποι έχουν διασωθεί, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται αδιάκοπα για τον εντοπισμό των αγνοουμένων. Εκπρόσωπος των αρχών δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Η δυσκολία είναι ο αριθμός των ασθενών που διακομίζονται εδώ. Έχουμε έλλειψη προσωπικού αυτή τη στιγμή», προσθέτοντας ότι 18 τραυματίες έχουν ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Το φέρι εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ Σαμποάνγκα και Χολό, σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης επικεντρώνονται στη νήσο Μπασίλαν, που βρίσκεται ανάμεσα στα δύο σημεία. Οι αρχές προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις αντίξοες συνθήκες και τα ισχυρά ρεύματα που δυσχεραίνουν τις έρευνες.

Τα φέροντα των Φιλιππίνων αποτελούν βασικό μέσο μεταφοράς για εκατομμύρια πολίτες, καθώς η χώρα είναι ένα αρχιπέλαγος με πάνω από 1.700 νησιά. Ωστόσο, πολλά από αυτά τα πλοία είναι παλαιά, ανεπαρκώς συντηρημένα και σπάνια υποβάλλονται σε τεχνικούς ελέγχους, γεγονός που συχνά οδηγεί σε τραγωδίες.

TINGNAN: Pitong pasahero ng lumubog na barkong MV Trisha Kerstin 3 ang nailigtas ng Philippine Coast Guard sa nagpapatuloy ang rescue operation. Ang barko ay patungong Jolo, Sulu nang mangyari ang trahedya sa bahagi ng Pilas Island, Basilan, kaninang madaling araw, Lunes, Enero… pic.twitter.com/9BelNNhimD — Abante Radyo DWAR 1494 (@DWAR1494) January 25, 2026

Η χώρα έχει μακρά ιστορία ναυτικών δυστυχημάτων. Το 1987, το φέρι Dona Paz συγκρούστηκε με πετρελαιοφόρο, σκοτώνοντας πάνω από 4.300 ανθρώπους, στην χειρότερη ναυτική τραγωδία σε καιρό ειρήνης. Το 2015, το Kim Nirvana ανετράπη λίγο μετά τον απόπλου του, με 61 νεκρούς, ενώ το 2023 μια πυρκαγιά στο φέρι Lady Mary Joy 3 στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 30 επιβάτες.