Φιλιππίνες: Ο τυφώνας Τοράτζι πλήττει τη χώρα με ανέμους 130 χλμ. την ώρα – Εντολή εκκένωσης σε 2.500 χωριά

Ο τυφώνας Τοράτζι έφτασε σήμερα στην ξηρά στις βορειοανατολικές Φιλιππίνες, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, προκαλώντας την απομάκρυνση κατοίκων από τις εστίες τους και το κλείσιμο λιμανιών, την ώρα που η χώρα έχει ήδη πληγεί από τρεις ισχυρούς τυφώνες σε λιγότερο από έναν μήνα.

Ο Τοράτζι έφτασε σήμερα στις 08:10 τοπική ώρα (02:10 ώρα Ελλάδος) κοντά στην πόλη Ντιλασάγκ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 220 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Μανίλα, ανακοίνωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, χωρίς να αναφέρει θύματα ή ζημιές.

«Μας έπληξαν ισχυροί άνεμοι και ισχυρές βροχές. Κάποια δέντρα έπεσαν και έχει κοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα από χθες», δήλωσε ο Μερουίνα Παμπλέο, αξιωματούχος της πόλης Ντιναλούνγκαν, η οποία βρίσκεται κοντά στην Ντιλασάγκ.



«Ακόμη δεν μπορούμε να βγούμε έξω για να αξιολογήσουμε τις ζημιές», πρόσθεσε ο αξιωματούχος της πόλης, ο οποίος είναι επικεφαλής των υπηρεσιών για τη διαχείριση καταστροφών.

Τουλάχιστον 1.400 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί από τις εστίες τους στην Ντιναλούνγκαν και την Μπάλερ, που βρίσκεται 80 χιλιόμετρα νοτιότερα, τις παράκτιες περιοχές, όπως και τις περιοχές που απειλούνται από πλημμύρες και κατολισθήσεις, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι κάτοικοι 2.500 χωριών έλαβαν χθες, Κυριακή, εντολή εκκένωσης, αλλά η εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών δεν έχει ακόμη διευκρινίσει τον αριθμό των ανθρώπων που είχαν ήδη μεταφερθεί σε ασφαλή μέρη.



Τα σχολεία, τα λιμάνια και τα διοικητικά κτίρια έχουν κλείσει στις περιοχές που κρίνεται ότι κινδυνεύουν ιδιαίτερα.

Σήμερα η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για ισχυρούς ανέμους και βροχοπτώσεις στο βόρειο τμήμα της χώρας. Επίσης προειδοποίησε για γιγάντια κύματα, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στο κύριο νησί Λουσόν του αρχιπελάγους.

«Όλοι οι ναυτικοί δεν επιτρέπεται να φύγουν από το λιμάνι ή αν βρίσκονται μεσοπέλαγα πρέπει να αναζητήσουν καταφύγιο ή ένα ασφαλές λιμάνι έως ότου κοπάσουν οι άνεμοι και η θαλασσοταραχή», σημείωσε η ίδια πηγή.

