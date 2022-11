Εξοργισμένος o πρίγκιπας Ουίλιαμ με τον Τραμπ: «Μόνο η Κέιτ Μίντλετον φταίει» – Τι αποκαλύπτει νέο βιβλίο

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο βασιλιάς Κάρολος ξέσπασαν σε βρισιές κατά του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά το σχόλιό του για την Κέιτ Μίντλετον αφού ξέσπασε σκάνδαλο το 2012 για τις topless φωτογραφίες της, σύμφωνα με νέο βιβλίο.

Όταν οι φωτογραφίες της τότε Δούκισσας του Κέμπριτζ να κάνει ηλιοθεραπεία γυμνόστηθη στην Προβηγκία της Γαλλία, σημοσιεύτηκαν από το γαλλικό περιοδικό Closer, ο μεγιστάνας έγραψε σε σχόλιό του στο twitter: “H Kate Middleton είναι υπέροχη αλλά δεν θα έπρεπε να κάνει γυμνή ηλιοθεραπεία, μόνο η ίδια φταίει. Ποιος δεν θα έβγαζε φωτογραφία της Kate και δεν θα έπαιρνε πολλά λεφτά, αν κάνει γυμνή ηλιοθεραπεία; Έλα τώρα Kate!”

Αποσπάσματα από την επερχόμενη βιογραφία του Christopher Andersen The King: The Life of Charles III αποκάλυψε ότι το tweet πυροδότησε “χείμαρρο βωμολοχίας” από τον Κάρολο, τον πρίγκιπα William και τον πρίγκιπα Harry.

Σύμφωνα με το Newsweek, ο Andersen έγραψε πως “η κριτική του Trump στην Kate ως αποτέλεσμα αυτό που ένας μπάτλερ του Clarence House ανέφερε ως “χείμαρρο βωμολοχίας” τόσο από τον πρίγκιπα Κάρολο όσο και από τους γιους του”.

Ο Trump σχολίασε τις γυμνές φωτογραφίες στο Fox and Friends εκείνη την εποχή, λέγοντας: “Ενώ όλοι είμαστε θαυμαστές της Kate, μπορείτε να φανταστείτε γιατί θα ήταν ποτέ γυμνή; Γιατί να στέκεται γυμνή σε μια πισίνα ή όπου κι αν βρισκόταν. Είναι η Κate. Είναι τρομερό αυτό που έκαναν, είναι τρομερό να βγάζεις φωτογραφίες, αλλά φίλε, πώς μπορείς να κάνεις μια τέτοια βλακεία;“.

Το Παλάτι του Σεντ Τζέιμς εξέδωσε μια δήλωση λέγοντας ότι η απόφαση των μέσων ενημέρωσης να δημοσιεύσουν τις τόπλες φωτογραφίες ήταν “απαράδεκτη”. “Το περιστατικό θυμίζει τις χειρότερες υπερβολές του Τύπου και των παπαράτσι κατά τη διάρκεια της ζωής της (πριγκίπισσας Diana) και ακόμη περισσότερο αναστατώνει τον Δούκα και τη Δούκισσα”. Το 2017, η Kate και ο William έλαβαν 91.000 λίρες (120.000 δολάρια) ως αποζημίωση.

Πηγή: Instyle.gr