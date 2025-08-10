Ευρωπαίοι ηγέτες: Ο δρόμος προς την ειρήνη για την Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς το Κίεβο

Κορυφαίοι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν κοινό ανακοινωθέν το Σάββατο (9/8) στο οποίο ανέφεραν ότι ο «δρόμος προς την ειρήνη» για την Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς το Κίεβο και ότι οι διαπραγματεύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στο πλαίσιο μίας κατάπαυσης του πυρός ή μίας μείωσης των εχθροπραξιών.

Στην κοινή δήλωση, την οποία υπογράφουν οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Φινλανδίας και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφέρουν ότι «παραμένουν προσηλωμένοι στην αρχή ότι τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη χρήση βίας».

«Η υφιστάμενη γραμμή επαφής πρέπει να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων», ανέφεραν στην κοινή δήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε μια μέρα μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, γεγονός που επιβεβαίωσε και το Κρεμλίνο.