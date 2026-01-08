Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εντολή στο Χ να διατηρήσει όλα τα εσωτερικά έγγραφα και δεδομένα του Grok μέχρι το τέλος του 2026

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κομισιόν, Grok, Χ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε εντολή στην πλατφόρμα X του Έλον Μασκ να διατηρήσει όλα τα εσωτερικά έγγραφα και δεδομένα που σχετίζονται με το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Grok έως το τέλος του 2026, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι οι εικόνες γυμνών γυναικών και παιδιών που διακινούνται στην πλατφόρμα X είναι παράνομες και αποτρόπαιες ενώνοντας την φωνή της με την χορεία των αξιωματούχων σε όλον τον κόσμο που καταδικάζουν την σωρεία κρουσμάτων δημοσίευσης μη συναινετικού οπτικού υλικού στην πλατφόρμα.

Η Κομισιόν αποφάσισε έτσι να παρατείνει εντολή διατήρησης στοιχείων που είχε αποσταλεί στο X πέρυσι, η οποία αφορούσε τους αλγορίθμους και τη διασπορά παράνομου περιεχομένου, δήλωσε στους δημοσιογράφους σήμερα ο εκπρόσωπος Τομά Ρενιέ.

«Αυτό σημαίνει ότι λέμε σε μια πλατφόρμα: κρατήστε τα εσωτερικά σας έγγραφα, μην τα ξεφορτωθείτε, διότι έχουμε αμφιβολίες σχετικά με τη συμμόρφωσή σας… και πρέπει να είμαστε σε θέση να έχουμε πρόσβαση σε αυτά αν το ζητήσουμε ρητά», είπε ο εκπρόσωπος.

Πρόσθεσε δε ότι η κίνηση αυτή δεν σημαίνει πως η Κομισιόν έχει ξεκινήσει νέα επίσημη έρευνα βάσει του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA).

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

