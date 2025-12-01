Ερντογάν: «Η πλήρης ένταξη στην ΕΕ παραμένει στρατηγικός στόχος, παρά τα εμπόδια»

Ερντογάν: «Η πλήρης ένταξη στην ΕΕ παραμένει στρατηγικός στόχος, παρά τα εμπόδια»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε ότι η πλήρης ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) παραμένει στρατηγικός στόχος της Τουρκίας, παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που εξακολουθούν να υφίστανται στη διαπραγμάτευση με τις Βρυξέλλες.

«Συζητήσαμε τα τρέχοντα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων εξελίξεων στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πλήρης ένταξη στην Ένωση παραμένει στρατηγική προτεραιότητά μας, παρά τα εμπόδια που εμφανίζονται μπροστά μας», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα.

Ο Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε με ανησυχία στη διαρκή κλιμάκωση της κατάστασης ασφάλειας στη Μαύρη Θάλασσα, λόγω του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, επισημαίνοντας την πρόσφατη επίθεση σε δεξαμενόπλοιο εντός της τουρκικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης.

Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε πως η Τουρκία θα συνεχίσει να εργάζεται με στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Μαύρη Θάλασσα και την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας.

«Η στοχοποίηση εμπορικών πλοίων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη μας την Παρασκευή σηματοδοτεί μια ανησυχητική κλιμάκωση. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσουμε αυτές τις επιθέσεις που απειλούν τη ζωή και την ασφάλεια του περιβάλλοντος, ιδίως στην αποκλειστική ζώνη μας. Προβαίνουμε στις απαραίτητες προειδοποιήσεις προς όλα τα μέρη σχετικά με τέτοιου είδους καταστάσεις», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Αναφερόμενος στο Κουρδικό και τη διαδικασία επίλυσης που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση δήλωσε: «Ελπίζω και πιστεύω ότι η διαδικασία για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία και η αδελφότητα που θα δημιουργήσουμε στην περιοχή μας θα ανατρέψει όλα τα βρώμικα σχέδια και θα χαλάσει τα αιώνια παιχνίδια, ανοίγοντας τις πόρτες μιας νέας εποχής».

«Χωρίς να υποκύψουμε σε προκλήσεις, χωρίς να παρασυρθούμε από προκλήσεις, χωρίς να παραδοθούμε στη γλώσσα της οργής, θα εργαστούμε με ειλικρίνεια. […] Κανείς δεν πρέπει να έχει αμφιβολία ή ανησυχία: 86 εκατομμύρια άνθρωποι θα ενωθούν, θα συνεργαστούν και, Θεού θέλοντος, θα κάνουν τον 21ο αιώνα “Αιώνα της Τουρκίας”», κατέληξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

σχολίασε κι εσύ

