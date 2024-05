Γερμανία: Ακροδεξιός πολιτικός δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι σε ζωντανή σύνδεση – Εξουδετερώθηκε ο δράστης – ΒΙΝΤΕΟ

Πολλαπλές μαχαιριές δέχτηκαν δύο άτομα, στην πλατεία του Μανχάιμ της Γερμανίας, από έναν άνδρα, ο οποίος αργότερα εξουδετερώθηκε από την αστυνομία, η οποία τον πυροβόλησε.

Όπως αναφέρουν νεότερες πληροφορίες, ένα από τα θύματα είναι ο πολιτικός Μίχαελ Στουρτσενμπέργκερ, γνωστός επικριτής του ισλάμ, ο οποίος δέχθηκε επίθεση κατά την διάρκεια πολιτικής εκδήλωσης σε πλατεία του Μανχάιμ, στην Βάδη-Βυρτεμβέργη.

BREAKING:

Islamist terror attack in Germany

The conservative politician and anti-Islam activist Michael Stürzenberger was stabbed during a public meeting in Mannheim.

A police officers was also stabbed in the neck.

The attacker was liquidated by the police pic.twitter.com/o2lXeIAEZX

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 31, 2024