Επικό βίντεο: Ο Μπάρον Τραμπ έκανε… photobombing στις αδελφές του

Εκτός από τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ, κατά την τελετή ορκωμοσίας του 47ου εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, την παράσταση έκλεψε και ο μικρότερος γιος του Αμερικανού μεγιστάνα, Μπάρον.

Ο 20χρονος σε όλη τη διάρκεια της τελετής είχε πολλά βλέμματα επάνω του, ενώ με τις κινήσεις και την εν γένει συμπεριφορά του πραγματικά κέρδισε την εκτίμηση και τις καλές κριτικές όλων σχεδόν των παρευρισκομένων.

Ο πανύψηλος, με μπόι 2 μέτρα, γιος του Τραμπ εκτός από ένας σοβαρός νέος όταν πρόκειται για κάποια δημόσια εμφάνιση, παραμένει και… ζωηρός νέος κάτι που έχασε την ευκαιρία να αποδείξει.

Ο Μπάρον, λοιπόν, αποφάσισε να πειράξει τις αδελφές του κάνοντάς τους phtobombing την ώρα που προσπαθούσαν να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες την επομένη της ορκωμοσίας κατά την οικογενειακή τους επίσκεψη στο Καπιτώλιο.

Barron photobombing his sisters earlier today in the Capitol 😂🥰 pic.twitter.com/ceULEjueeh

— FLOTUS Report (@MELANIAJTRUMP) January 21, 2025