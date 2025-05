Έντι Ράμα: Γονατιστός σε κόκκινο χαλί υποδέχτηκε την Μελόνι – Το γέλιο του Ερντογάν για τα παπούτσια του Αλβανού προέδρου – ΒΙΝΤΕΟ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δείχνει τη στιγμή που ο Έντι Ράμα υποδέχεται την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, γονατιστός σε κόκκινο χαλί. Συγκεκριμένα, κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στα Τίρανα ο Αλβανός επανεκλεγείς πρόεδρος «έκλεψε» την παράσταση τόσο με τον τρόπο υποδοχής του στους ηγέτες που δίνουν το «παρών» όσο και με τις πάντα ιδιαίτερες στιλιστικές του επιλογές.

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, ο οποίος στις πρόσφατες εκλογές της χώρας εξασφάλισε την τέταρτη θητεία του, ως οικοδεσπότης υποδεχόταν στο κόκκινο χαλί και κάτω από καταρρακτώδη βροχή τους διεθνείς ηγέτες.

Αν και επιφύλαξε θερμή υποδοχή σε όλους, με την Τζόρτζια Μελόνι ήταν πιο διαχυτικός. Ενώ περπατούσε στο κόκκινο χαλί, η πρωθυπουργός της Ιταλίας είδε τον Ράμα να γονατίζει για να την υποδεχθεί και στη συνέχεια να προχωρά σε έναν ένθερμο εναγκαλισμό. «Το κάνει μόνο σε μένα», ακούστηκε να λέει η Μελόνι.

🇦🇱🇮🇹 Albanian PM Edi Rama, host of the EPC Summit in Tirana, knelt before Italian Prime Minister Giorgia Meloni as she arrived on the red carpet. pic.twitter.com/8U0x5d9Gui

— kos_data (@kos_data) May 16, 2025