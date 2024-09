Ένα απέραντο ερείπιο η Γάζα – Τα 2/3 των κτιρίων έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές

Τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν σήμερα ότι τα 2/3 των κτιρίων στη Λωρίδα της Γάζας έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023

Παρουσιάζοντας την εκτίμησή του σχετικά με τις ζημιές, το Δορυφορικό Κέντρο του ΟΗΕ (Unosat) ανέφερε πως οι φωτογραφίες πολύ υψηλής ευκρίνειας που περισυλλέγησαν την 3η και 6η Σεπτεμβρίου δείχνουν μια σαφή επιδείνωση της κατάστασης σε αυτόν τον τομέα.

Αυτή η ανάλυση «δείχνει ότι τα δύο τρίτα του συνόλου των υποδομών στη Λωρίδα της Γάζας έχουν υποστεί ζημιές», επισημαίνει το Unosat, το οποίο στεγάζεται στη Γενεύη, στο Ινστιτούτο των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση και την Έρευνα (Unitar).

Αυτές οι «υποδομές» περιλαμβάνουν κάθε είδους κατασκευές.

«Το 66% αυτών των κτιρίων που καταστράφηκαν στη Λωρίδα της Γάζας ισοδυναμεί με ένα σύνολο 163.778 υποδομών», διευκρίνισε.

The United Nations Satellite Centre (@UNOSAT) has released the 9th update of its assessment of the damage inflicted on buildings in the Gaza Strip.

66% of the total structures in the Gaza Strip have sustained damage.

Read our press release: https://t.co/CQXc1031qZ pic.twitter.com/lmykOTpCk6

— UNOSAT (@UNOSAT) September 30, 2024