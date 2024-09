Λίβανος: Θέμα ωρών η χερσαία εισβολή του Ισραήλ λένε τα αμερικανικά ΜΜΕ – Ο Μπάιντεν ζητά εκεχειρία

Το Ισραήλ ενδέχεται να εξαπολύσει χερσαία επίθεση κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο εντός των επομένων ωρών, μετέδωσε το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο CBS News, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο μη κατονομαζόμενος αξιωματούχος είπε ότι αυτό είναι το μήνυμα που έλαβε η Ουάσινγκτον από το Ισραήλ. Η Washinghton Post τόνισε επίσης ότι το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι σχεδιάζει μια περιορισμένης κλίμακας χερσαία επιχείρηση στον Λίβανο που μπορεί να ξεκινήσει άμεσα.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε σήμερα στο CBS News και τη Washington Post, ότι το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ πως σκοπεύει να ξεκινήσει μια περιορισμένη χερσαία εισβολή στο Λίβανο, η οποία, όπως ανέφερε, μπορεί να αρχίσει εντός ωρών.

«Ως τώρα, μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν σημαντικές χερσαίες δραστηριότητες στο Λίβανο», δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF, Ντέιβιντ Μπαρούχ, στους δημοσιογράφους το απόγευμα της Δευτέρας. Ένας από τους συνεργάτες του, ο Λοχαγός Αρντάμ Ιττάχ, πρόσθεσε γρήγορα: «Αλλά όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι».

Σύμφωνα με τους New York Times, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν τη Δευτέρα ότι πίστευαν ότι είχαν πείσει το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε μια μεγάλη χερσαία εισβολή στον νότιο Λίβανο. Αυτό προήλθε μετά από εντατικές συνομιλίες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ωστόσο, οι ΗΠΑ παρατήρησαν κάποια σημάδια ότι το Ισραήλ ετοιμαζόταν να κινηθεί στον Λίβανο, και κάποιοι Αμερικανοί αξιωματούχοι πίστευαν ότι μια μεγάλη χερσαία επιχείρηση ήταν επικείμενη.

Μετά από τις συζητήσεις, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, δήλωσαν ότι πίστευαν ότι το Ισραήλ προγραμματίζει μόνο μικρότερες, στοχευμένες επιδρομές στον νότιο Λίβανο. Οι πρόσφατες επιδρομές από τις ισραηλινές ειδικές δυνάμεις θα σχεδιάζονταν για να εξαλείψουν τις θέσεις μάχης από τις οποίες η Χεζμπολάχ επιτέθηκε σε πόλεις στο βόρειο Ισραήλ.

Ωστόσο, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι διαβεβαίωσαν τους Αμερικανούς ομολόγους τους ότι δεν σκοπεύουν να ακολουθήσουν αυτές τις επιδρομές με μια μεγαλύτερη επιχείρηση από τις συμβατικές δυνάμεις ή να καταλάβουν τμήματα του νότιου Λιβάνου. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πίστευαν ότι οι κομάντος θα αποσυρθούν γρήγορα μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων.

Δεν είναι σαφές αν το Ισραήλ έχει λάβει τελική απόφαση, και είναι πιθανό ότι μια πλήρης κλίμακας εισβολή θα μπορούσε να ακολουθήσει τις στοχευμένες επιδρομές, παρά τις ανησυχίες του Λευκού Οίκου.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζουν τις συζητήσεις για να βρεθεί ο καλύτερος δυνατός τρόπος να προχωρήσουν, δήλωσε το Πεντάγωνο, παραπέμποντας τους δημοσιογράφους στο Ισραήλ για ερωτήσεις σχετικά με το αν σχεδιάζει μια χερσαία επίθεση κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. «Συνεχίζουμε να εμπλεκόμαστε μαζί τους, προσπαθώντας να μάθουμε περισσότερα», δήλωσε η εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σαμπρίνα Σινγκ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων

Η Σινγκ δήλωσε επίσης ότι το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ για τις χθεσινές επιθέσεις στην Υεμένη, ωστόσο αυτές δεν συντονίστηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η επόμενη φάση του πολέμου κατά της Χεζμπολάχ θα ξεκινήσει σύντομα», δήλωσε σήμερα το απόγευμα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ, ενισχύοντας τα σενάρια ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται να εξαπολύσει χερσαία επίθεση τον Λίβανο.



«Η επόμενη φάση στον πόλεμο κατά της Χεζμπολάχ θα ξεκινήσει σύντομα. Θα είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την αλλαγή της κατάστασης ασφάλειας και θα μας επιτρέψει να ολοκληρώσουμε τη σημαντική (αποστολή) της επιστροφής των κατοίκων στα σπίτια τους», είπε ο Γκάλαντ, κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με δημάρχους κοινοτήτων στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συγκαλέσει απόψε υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας, ανακοίνωσε το γραφείο του, καθώς η φημολογία γύρω από μια πιθανή ευρύτερη ισραηλινή χερσαία εισβολή στο Λίβανο κορυφώνεται.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν ζήτησε σήμερα μια κατάπαυση του πυρός όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις παραπάνω αναφορές ότι το Ισραήλ.

Σε ερώτηση δημοσιογράφων, σχετικά με τις αναφορές για επικείμενη περιορισμένης κλίμακας χερσαία εισβολή του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Ανησυχώ περισσότερο από όσο νομίζετε και θα αισθανόμουν καλύτερα αν σταματούσαν. Πρέπει να έχουμε κατάπαυση του πυρός τώρα».

President Biden on #Israel on a question about #Israel planning an imminent ground operation in #Lebanon: “I am more aware than you might know, and I’m comfortable with them stopping. We should have a ceasefire now” pic.twitter.com/tfxtcHobWL

— Middle East and North Africa Breaking News (@MENA_BRKNews) September 30, 2024