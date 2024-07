Έλον Μασκ: «Ξεπέρασε τα όρια, δεν ήταν υποστηρικτικός πατέρας» – Η πρώτη συνέντευξη – απάντηση της κόρης του, Βίβιαν Τζένα Γουίλσον

Η Βίβιαν Τζένα Γουίλσον, η τρανσέξουαλ κόρη του Έλον Μασκ, δήλωσε εχθές, Πέμπτη 25 Ιουλίου, στην πρώτη της συνέντευξη ότι ο πατέρας της ήταν «απών» και «σκληρός» μαζί της όταν ήταν παιδί, επειδή ήταν queer.

Η Γουίλσον, 20 χρονών, σε αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε στο NBC News, απάντησε στα σχόλια που έκανε ο Μασκ τη Δευτέρα για την ίδια και την τρανσέξουαλ ταυτότητά της. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε συνέντευξη που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, ο CEO της SpaceX και του Χ είπε ότι «δεν είναι κορίτσι», ότι είναι μεταφορικά «νεκρός» και ισχυρίστηκε ότι τον «ξεγέλασαν» για να εγκρίνει ιατρική θεραπεία που σχετιζόταν με τη φυλομετάβαση του γιου του όταν ήταν 16 ετών.

«Έχασα τον γιο μου, ουσιαστικά», είπε ο Μασκ, τονίζοντας ότι «πέθανε» από τον ιό της woke κουλτούρας.

Η Γουίλσον δήλωσε ότι ο Μασκ δεν είχε εξαπατηθεί και ότι, αφού αρχικά δίστασε, «ήξερε τι έκανε» όταν συμφώνησε στη θεραπεία της, η οποία απαιτούσε τη συγκατάθεση των γονέων της.

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Μασκ «ξεπέρασαν τα όρια», είπε.

The beautiful Vivian Jenna Wilson, the daughter of @elonmusk confirms she’s not dead. pic.twitter.com/XUCwXyU8WY



«Νομίζω ότι πίστευε ότι δεν θα έλεγα τίποτα και ότι θα το άφηνα να περάσει χωρίς αμφισβήτηση», δήλωσε ο Wilson στη συνέντευξη. «Κάτι που δεν πρόκειται να κάνω, γιατί αν πρόκειται να πεις ψέματα για μένα, όπως, απροκάλυπτα σε ένα κοινό εκατομμυρίων, δεν θα το αφήσω απλά να περάσει έτσι».

Η Γουίλσον είπε ότι, από τότε που θυμάται τον εαυτό της, ο Μασκ δεν ήταν υποστηρικτικός πατέρας. Είπε ότι σπάνια ήταν παρών στη ζωή της, αφήνοντας την ίδια και τα αδέλφια της στη φροντίδα της μητέρα τους ή των νταντάδων, παρόλο που ο Μασκ είχε την κοινή επιμέλεια, και είπε ότι ο Μασκ την έβριζε όταν ήταν παρών.

«Ήταν ψυχρός», είπε. «Θυμώνει πολύ γρήγορα. Είναι αδιάφορος και ναρκισσιστής».

Η Γουίλσον είπε ότι, όταν ήταν παιδί, ο Μασκ την παρενοχλούσε επειδή ήταν θηλυπρεπής και την πίεζε μεταξύ άλλων να εμφανίζεται πιο αρρενωπή, ζητώντας της να δώσει βάθος στη φωνή της από το δημοτικό σχολείο.

«Ήμουν στην τετάρτη δημοτικού. Πήγαμε σε αυτό το οδικό ταξίδι που δεν ήξερα ότι στην πραγματικότητα ήταν απλώς μια διαφήμιση για ένα από τα αυτοκίνητά του -δεν θυμάμαι ποιο- και μου φώναζε διαρκώς με άγριο τρόπο επειδή η φωνή μου ήταν πολύ ψηλή», είπε. «Ήταν σκληρό».

Ο Μασκ δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Η Γουίλσον και ο δίδυμος αδελφός της γεννήθηκαν από την πρώτη σύζυγο του Μασκ, τη συγγραφέα Τζαστίν Μασκ. Το ζευγάρι χώρισε το 2008 και η Γουίλσον είπε ότι οι γονείς της μοιράστηκαν την κηδεμονία.

Ο Μασκ, 53 ετών, συγκαταλέγεται μεταξύ των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο μέσω της συμμετοχής του στην Tesla, όπου είναι διευθύνων σύμβουλος, και στη SpaceX, την οποία ίδρυσε. Ασκεί επίσης σημαντική πολιτική επιρροή, έχοντας υποστηρίξει τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Μασκ έχει 12 παιδιά, συμπεριλαμβανομένου της Βίβιαν Τζένα Γουίλσον.

Η Γουίλσον δεν έχει δώσει ποτέ στο παρελθόν συνέντευξη και έχει μείνει σε μεγάλο βαθμό μακριά από τη δημοσιότητα. Ωστόσο, τράβηξε την προσοχή το 2022, όταν ζήτησε να αλλάξει το όνομά της και, κατά τη διαδικασία, κατήγγειλε τον πατέρα της.

Elon Musk’s 18 y.o. child has filed a petition with the court to change their name from Xavier Alexander Musk to Vivian Jenna Wilson.

Reason given to the court: “Gender Identity and the fact that I no longer wish to be related to my biological father in any way, shape or form.” pic.twitter.com/0yi0Vl6AzN

— chris evans (@chris_notcapn) June 21, 2022