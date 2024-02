Έλον Μασκ: Δείτε το μικρό σπίτι του πλουσιότερου ανθρώπου του πλανήτη – «Δεν ζει ως δισεκατομμυριούχος»

Μία σπάνια εικόνα από το σπίτι του πλουσιότερου ανθρώπου του πλανήτη προκαλεί μεγάλη συζήτηση στο διαδίκτυο. Ο Έλον Μασκ δεν ζει ως δισεκατομμυριούχος αλλά προτιμάει ένα μικρό σπίτι στην Μπόκα Τσίκα του Τέξας.

Πέρσι λίγο πριν την κυκλοφορία της βιογραφίας του Έλον Μασκ ο βιογράφος του αφεντικού της Tesla, Γουόλτερ Άιζακσον δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ μια φωτογραφία που φέρεται να δείχνει την κουζίνα του Μασκ και μέρος του σαλονιού του.

Ο Γουόλτερ Άιζακσον συνόδευσε την φωτογραφία με το εξής σχόλιο: «Το 2020, ο Μασκ αποφάσισε να πουλήσει τα 5 μεγάλα σπίτια του και να έχει ως κύρια κατοικία αυτό το σπαρτιατικό σπίτι δύο υπνοδωματίων στη Μπόκα Τσίκα, Τέξας, όπου συναντιόμασταν και εκείνος καθόταν σε αυτό το ξύλινο τραπέζι και έκανε τηλεφωνήματα».

Το σπίτι, που βρίσκεται κοντά στην τοποθεσία εκτοξεύσεων της εταιρείας του Μασκ SpaceX, φαίνεται ότι έχει ενιαίο σαλόνι και κουζίνα. Στο τραπέζι του σαλονιού υπάρχουν ένα σπαθί, βιβλία, επιτραπέζια παιχνίδια και το αντίγραφο ένας πυραύλου.

Στον τοίχο κοντά στην κουζίνα υπάρχει μια αφίσα για ένα περιοδικό επιστημονικής φαντασίας που ονομάζεται Amazing Stories και πάνω από μια καρέκλα είναι ένα σακάκι της Tesla Plaid Mode.

In 2020, Musk decided to sell his five grand houses and to have as his primary residence this spartan two-bedroom house in Boca Chica, TX, where we would meet and he would sit at this wood table and make phone calls. In my forthcoming bio, https://t.co/7JGHd10TEa, I explain why. pic.twitter.com/mLsAgdOdY1

— Walter Isaacson (@WalterIsaacson) August 6, 2023