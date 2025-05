Έλον Μασκ: Ανυποχώρητος στην κόντρα του με την OpenAI – Συνεχίζει την αγωγή σε βάρος της εταιρείας

Ο Έλον Μασκ σκοπεύει να συνεχίσει την πολυσυζητημένη αγωγή του κατά της OpenAI, δήλωσε τη Δευτέρα (5/5) ο δικηγόρος του, Μαρκ Τομπερόφ, λίγες ώρες αφότου η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης ανακοίνωσε ότι αναθεωρεί τα αρχικά της σχέδια για απομάκρυνση του ελέγχου από τον μη κερδοσκοπικό της βραχίονα.

Facing a lawsuit from Elon Musk, regulatory probes, and pushback from civic leaders, OpenAI says the nonprofit will remain in control. https://t.co/RbECJ6bceF

Σύμφωνα με το νέο προτεινόμενο μοντέλο λειτουργίας, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός που λειτουργεί ως μητρική εταιρεία της OpenAI θα διατηρήσει τον έλεγχο της κερδοσκοπικής δραστηριότητας και θα καταστεί βασικός μέτοχος.

