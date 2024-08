Εκτοξευτής πυραύλων της SpaceX τυλίχθηκε στις φλόγες κατά την επιστροφή του στη Γη – ΒΙΝΤΕΟ

Πλάνα από βίντεο δείχνουν έναν εκτοξευτή πυραύλων της SpaceX να ανατρέπεται φλεγόμενος κατά την επιστροφή του στη Γη.

Το περιστατικό αυτό σηματοδοτεί το τέλος μιας αξιοσημείωτης σειράς επιτυχημένων προσγειώσεων για την εμπορική διαστημική εταιρεία, που αριθμούσε πάνω από 200 επιτυχημένες προσγειώσεις. Ο συγκεκριμένος πύραυλος είχε πραγματοποιήσει 23 εκτοξεύσεις.

Η SpaceX δήλωσε: «Μετά από μια επιτυχημένη άνοδο, ο πρώτος πύραυλος Falcon 9 ανατράπηκε μετά την προσγείωση στην πλωτή πλατφόρμα A Shortfall of Gravitas. Οι ομάδες αξιολογούν τα δεδομένα πτήσης και την κατάσταση του πυραύλου. Αυτή ήταν η 23η εκτόξευση του συγκεκριμένου πυραύλου».

After a successful ascent, Falcon 9’s first stage booster tipped over following touchdown on the A Shortfall of Gravitas droneship. Teams are assessing the booster’s flight data and status. This was the booster’s 23rd launch.

— SpaceX (@SpaceX) August 28, 2024