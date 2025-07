Εκτεταμένο μπλακάουτ στην Τσεχία – Προκλήθηκε πιθανώς από τεχνική βλάβη

Ένα εκτεταμένο μπλακάουτ έπληξε σήμερα πολλές περιοχές στην Τσεχία, σταματώντας για λίγο τα δρομολόγια αμαξοστοιχιών του μετρό στην πρωτεύουσα Πράγα, με τις αρχές να αποδίδουν το συμβάν σε τεχνική βλάβη, σημειώνοντας πως δεν υπάρχουν ενδείξεις για κυβερνοεπίθεση ή τρομοκρατική ενέργεια.

Το περιστατικό είναι πιθανό να εντείνει τις ανησυχίες αναφορικά με την ανθεκτικότητα των δικτύων και των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης, μετά το χειρότερο μπλακάουτ στην ιστορία της Ισπανίας τον Απρίλιο που έπληξε για ώρες την Ιβηρική Χερσόνησο και μια πυρκαγιά που διέκοψε την ηλεκτροδότηση στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου τον Μάρτιο.

«Προς το παρόν, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχει διακοπή ρεύματος στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας» που επηρεάζει «ένα μεγάλο μέρος της Τσεχίας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Χάνα Κλιμόνα, εκπρόσωπος του φορέα εκμετάλλευσης δικτύου CEPS.

Η CEPS ανακοίνωσε αργότερα ότι πέντε από τους οκτώ υποσταθμούς που επηρεάστηκαν επαναλειτούργησαν και ότι οι υποσταθμοί του δικτύου μεταφοράς που παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια στην Πράγα επανήλθαν σε λειτουργία. Πρόσθεσε πως τα αίτια του μπλακάουτ διερευνώνται.

As a result of power outages in Prague, the metro stopped working, and most tram and trolleybus lines were halted. Hundreds of people were stranded in elevators, and ATMs stopped working. However, the capital’s airport remained unaffected.… pic.twitter.com/wVuZvFB5V2

Ο Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα έκανε λόγο για «πρωτόγνωρη κατάσταση» με τον υπουργό Εσωτερικών Βιτ Ράκουσαν να δηλώνει ότι προς το παρόν οι αρχές δεν έχουν πληροφορίες ότι η διακοπή ηλεκτροδότησης προκλήθηκε από τρομοκρατική ενέργεια ή κυβερνοεπίθεση, προάγοντας το σενάριο τεχνικής βλάβης.

Επίσης, η τσεχική αστυνομία με ανάρτηση στο X ανακοίνωσε ότι «δεν έχει καμία πληροφορία» που να υποδηλώνει ότι το μπλακάουτ προκλήθηκε από «κυβερνοεπίθεση ή τρομοκρατική επίθεση».

Ο Φιάλα δήλωσε πως έχουν κινητοποιηθεί όλα τα μέσα για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Δρομολόγια τρένων σε ορισμένες γραμμές έχουν διακοπεί και επηρεάζονται πέντε από τις 14 επαρχίες της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Πράγας, δήλωσε ο Τσέχος υπουργός Μεταφορών Μάρτιν Κούπκα με ανάρτηση στο X.

«Μέρος του συστήματος μεταφοράς είναι χωρίς τάση. Το συμβάν επηρέασε επίσης ένα μεγαλύτερο μέρος υποσταθμών του συστήματος μεταφοράς», ανακοίνωσε ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου CEPS. Τοόνισε πως το μπλακάουτ προκλήθηκε από διακοπή λειτουργίας σε τμήματα του τσεχικού εθνικού δικτύου ηλεκτροδότησης.

«Το μεγαλύτερο μέρος της Πράγας επλήγη, κυρίως στη δεξιά όχθη» του ποταμού Μολδάβα, πρόσθεσε ο Κάρελ Χανζέλκα, εκπρόσωπος του φορέα διανομής ενέργειας PRE. Και οι τρεις γραμμές του μετρό έκλεισαν για περίπου μισή ώρα, τόνισε η εταιρεία μεταφορών DP.

⚡There is a large-scale #blackout in the #CzechRepublic.

As a result of power outages in Prague, the metro and most tram and trolleybus lines stopped working. Hundreds of people were stuck in elevators, and ATMs stopped working. However, the capital’s airport was not damaged.… pic.twitter.com/ZQnYfARGyl

— News.Az (@news_az) July 4, 2025