Έκρηξη στο Λας Βέγκας: Πυροτεχνήματα και δοχεία καυσίμων βρέθηκαν στο πίσω μέρος του Tesla

Πυροτεχνήματα και δοχεία καυσίμων βρέθηκαν στο πίσω μέρος του Tesla Cybertruck που εξερράγη έξω από το ξενοδοχείο του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Λας Βέγκας νωρίς το πρωί της Τετάρτης (1/1), σκοτώνοντας ένα άτομο που βρισκόταν μέσα στο όχημα.

Οι αξιωματούχοι της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λας Βέγκας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της κομητείας Κλαρκ δήλωσαν ότι ένα άτομο έχασε τη ζωή του μέσα στο φορτηγάκι και επτά άτομα που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση υπέστησαν ελαφρά τραύματα.

Μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης, οι αρχές συνέχιζαν τις προσπάθειες για να μετακινήσουν το πτώμα από το όχημα και να αρχίσουν την επεξεργασία των στοιχείων που υπήρχαν στο εσωτερικό του.

NEW FOOTAGE: “The fact that this was a Cybertruck really limited the damage that occurred inside of the valet, because it had most of the blast go up, through the truck and out… The glass doors at the Trump hotel were not even broken.” pic.twitter.com/XtztqmZAYr

— America (@america) January 2, 2025