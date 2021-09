Λα Πάλμα: Εφιάλτης με νέες εκρήξεις του ηφαιστείου, εκκενώνονται κι άλλες πόλεις

Συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η λάβα που εκλύεται από το ηφαίστειο στη νήσο Λα Πάλμα, ενώ έντονη ανησυχία επικρατεί λόγω των εντεινόμενων ηφαιστειακών εκρήξεων.

Λόγω της έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας, οι Αρχές στην ισπανική νήσο διέταξαν την εκκένωση κι άλλων περιοχών.

Πρόκειται για τις πόλεις Ταχούγια, Τακάντε ντε Αμπάχο και τμήματος της Τακάντε ντε Αρίμπα, που δεν είχε εκκενωθεί έπειτα από την έκρηξη του ηφαιστείου.

Τη σχετική εντολή εκκένωσης έδωσαν οι υπηρεσίες διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων.

Αρχικά, οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν δώσει εντολή στους κατοίκους αυτών των πόλεων να παραμείνουν στα σπίτια τους, όμως τελικά προχώρησαν στην επιχείρηση εκκένωσης λόγω της δραστηριότητας του ηφαιστείου, όπως αναφέρει πηγή, σύμφωνα με το Reuters.

Επιπλέον, οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Λα Πάλμα έλαβαν εντολή να αποσυρθούν από την πόλη Τοντόκε, λόγω των εντεινόμενων ηφαιστειακών εκρήξεων. “Αποσυρθήκαμε από την περιοχή λόγω της έντασης των ηφαιστειακών εκρήξεων, της αύξησης των πυροκλαστικών υλικών και της έντονης παρουσίας τέφρας” ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία σε tweet.

The volcanic eruption in the La Cumbre Vieja area of #LaPalma in the #CanaryIslands continued on Friday, spewing smoke and ash into the sky near homes.#Spain pic.twitter.com/i8zE6Wth4B — Ruptly (@Ruptly) September 24, 2021

Λα Πάλμα: Κόβουν την ανάσα οι εικόνες

Το ηφαίστειο εξερράγη το απόγευμα της Κυριακής, σημαίνοντας συναγερμό στις ισπανικές Αρχές.

Σε εικόνες και βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, διακρίνεται μία τεράστια στήλη καπνού υψώθηκε μετά την έκρηξη στις 15.15 τοπική ώρα στο εθνικό πάρκο Cumbre Vieja στο νότιο τμήμα της νήσου.

Λίγες ώρες πριν, οι Αρχές άρχισαν να απομακρύνουν τους πρώτους κατοίκους της περιοχής, που είχαν προβλήματα κινητικότητας, όπως και ζώα από τα αγροκτήματα.

THE ERUPTION HAS JUST BEGUN IN LA PALMA. THESE IMAGES HAVE BEEN RECORDED BY INVOLCAN PERSONNEL #LaPalma #volcanology pic.twitter.com/twJwZfbAjw — INVOLCAN (@involcan) September 19, 2021

Η πρώτη καταγεγραμμένη ηφαιστειακή έκρηξη στο Λας Πάλμας είχε σημειωθεί το 1430, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.

Στην πιο πρόσφατη έκρηξη, που καταγράφηκε το 1971, ένας άνθρωπος είχε χάσει τη ζωή του, όταν έβγαζε φωτογραφίες κοντά στην περιοχή όπου έρεε η λάβα, όμως δεν υπήρξαν απώλειες περιουσίας.

Πριν από την έκρηξη του ηφαιστείου, όπως μετέδωσε το Ισπανικό Εθνικό Γεωγραφικό Ινστιτούτο, είχε καταγραφεί έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή.