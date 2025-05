Εκλογές στην Αλβανία: Φαβορί ο Έντι Ράμα που διεκδικεί τέταρτη θητεία απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλό του Σαλί Μπερίσα

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα, Κυριακή (11/5) οι Αλβανοί για τις βουλευτικές εκλογές, στις οποίες ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα διεκδικεί μια τέταρτη θητεία.

Ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2013, θεωρείται φαβορί για να κερδίσει τον επί χρόνια αντίπαλό του, τον πρώην Πρωθυπουργό Σαλί Μπερίσα του Δημοκρατικού Κόμματος.

Ο Ράμα βρέθηκε αντιμέτωπος τους προηγούμενους μήνες με μια σειρά από σκάνδαλα. Μεταξύ αυτών η σύλληψη του συμμάχου του, του δημάρχου Τιράνων Εριόν Βελιάι, ο οποίος κατηγορείται για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος.

Την τελευταία εβδομάδα της προεκλογικής εκστρατείας, ο Έντι Ράμα επανέλαβε την υπόσχεσή του για ένταξη της Αλβανίας στην Ε.Ε. μέχρι το τέλος της δεκαετίας. «Θα εξασφαλίσουμε την τέταρτη θητεία μας και δεν θα χάσουμε ούτε μέρα για τον στόχο της ένταξης της Αλβανίας στην Ε.Ε. έως το 2030», τόνισε σε συγκέντρωση υποστηρικτών του την Παρασκευή (9/5).

#Albania elections are on the way and here is the lastest!

Polls:

PS (Socialist Party) 48.5% ~ 68 Seats

PD (Democratic Party) 38.8% ~ 49 Seats

Others 2.0% ~ 3 Seats#Elections #Polls pic.twitter.com/VSw6bgvx8Y

— ElectionSpill (@ElectionSpill) May 11, 2025