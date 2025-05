Εμανουέλ Μακρόν: Η ανάρτηση συμπαράστασης στον Ζελένσκι – «Βασίσου σε μας, φίλε μου» – ΒΙΝΤΕΟ

Ώρες μετά το τελεσίγραφο της Δύσης στη Ρωσία να δεχθεί την εκεχειρία 30 ημερών, ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε και μέσω ενός βίντεο την υποστήριξή του στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο που ανήρτησε στο Χ φαίνεται να αγκαλιάζει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γράφοντας: «Βασίσου σε εμάς, φίλε μου». Χαρακτηριστικό της εγγύτητας και της οικειότητας μεταξύ των δύο πολιτικών ανδρών είναι η στοργή με την οποία ο Μακρόν χαϊδεύει στο κεφάλι τον Ζελένσκι, με τον οποίο σπεύδει να περπατήσει αγκαλιά μέχρι το αυτοκίνητο που τον περιμένει για να παραλάβει τον Γάλλο πρόεδρο.

Count on us, my friend. pic.twitter.com/NGvMW5odw2

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 10, 2025