Εκατόμβη νεκρών στο Μπανγκλαντές: Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των θυμάτων από τις συγκρούσεις με τις Αρχές

Στους 105 ανέρχονται οι νεκροί από τις ταραχές που συγκλονίζουν το Μπανγκλαντές, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, το οποίο βασίζεται σε στοιχεία από τα νοσοκομεία της χώρας.

It’s been 8 long hours since Bangladesh, a country of 170 million, has been out of communication with the rest of the world. The authorities in Bangladesh shut down the cellular network and internet service across the entire country following violent clashes between security… pic.twitter.com/W7AnEWxJnr

— Sami (@ZulkarnainSaer) July 19, 2024