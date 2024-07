«Κόλαση» στο Μπαγκλαντές: 32 νεκροί σε διαδηλώσεις φοιτητών – Διαμαρτύρονται για το σύστημα διορισμών στο δημόσιο – ΒΙΝΤΕΟ

Στους 32 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών στο Μπαγκλαντές, από την αρχή της εβδομάδας, σε διαδηλώσεις φοιτητών κατά του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίστηκε σε στοιχεία που έδωσαν νοσοκομεία της χώρας.

Abu Saeed, the coordinator of the Kota Sanskar Student Movement, was killed in police firing in Rangpur, Bangladesh.

He was a 12th batch student of English Department of Begum Rokeya University.#AlleyesonBangladesh #AllEyesOnDhakaUniversity #BangladeshiStudentsareinDanger pic.twitter.com/JzqHQ41iU0

— Dhruv Rathee (Parody) (@dhruvrahtee) July 16, 2024