Εμπορικός πόλεμος: Η Βρετανία ελπίζει ότι θα ανακληθούν οι δασμοί Τραμπ – Η Κομισιόν προειδοποιεί πως θα εφαρμόσει «ισχυρό σχέδιο» εάν κριθεί «απαραίτητο»

Ο Τζόναθαν Ρέινολντς, ο Βρετανός υπουργός που είναι αρμόδιος για τις επιχειρήσεις, δήλωσε ότι η κυβέρνηση ελπίζει ότι οι όποιοι δασμοί επιβληθούν από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ θα ανακληθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, εάν οι δύο πλευρές καταλήξουν σε μια οικονομική συμφωνία που θα αφορά κυρίως τον τομέα της τεχνολογίας.

Η Βρετανία αναμένει να πληγεί από το σχέδιο του Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε προϊόντα από χώρες σε όλο τον κόσμο αυτή την εβδομάδα, αλλά η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει να διαπραγματεύεται μια νέα οικονομική σύμπραξη για να βοηθήσει να εξασφαλιστούν εξαιρέσεις μετά την εφαρμογή των δασμών.

Ο Ρέινολντς δήλωσε σήμερα στο Sky News ότι η Βρετανία υιοθετεί μια «ψύχραιμη προσέγγιση» και ερωτηθείς εάν ελπίζει ότι μια συμφωνία θα οδηγήσει σε άρση των δασμών τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες, απάντησε «Το ελπίζω, αυτό θα ήταν ο στόχος μου».

Πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να δώσει χρονοδιάγραμμα για μια τέτοια ανάκληση αλλά προειδοποίησε ότι όσος περισσότερος χρόνος χρειαστεί για μια συμφωνία, τόσο πιθανότερο είναι ότι η Βρετανία θα χρειαστεί να επιβάλει δασμούς ως αντίποινα.

«Όσο περισσότερο δεν έχουμε μια δυνητική λύση σε αυτό, τόσο περισσότερο θα πρέπει να εξετάσουμε τη δική μας θέση», δήλωσε.

«Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε όλες τις επιλογές διαθέσιμες σε εμάς. Νομίζω ότι αυτό είναι λογικό», πρόσθεσε όταν ρωτήθηκε για την προοπτική δασμών ως αντιποίνων.

«Είμαστε ανοιχτοί σε διαπραγματεύσεις αλλά έχουμε ένα ισχυρό σχέδιο να αντεπιτεθούμε εάν χρειαστεί», δήλωσε η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προαναγγέλλει δασμούς «εναντίον πολλών χωρών» μιλώντας για «Ημέρα Απελευθέρωσης».

«Η Ευρώπη δεν έχει ξεκινήσει αυτή την αντιπαράθεση», είπε η Φον ντερ Λάιεν.

Europe did not start the tariff confrontation.

Tariffs are taxes, paid by the people.

But Europe has everything to protect our people and our prosperity.

We will always promote & defend our interests and values.

And we will always stand up for Europe. https://t.co/l4xeJOAScz

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 1, 2025