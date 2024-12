Δυτική Όχθη: Ένοπλος άνοιξε πυρ κατά ισραηλινού λεωφορείου – Ένας 12χρονος νεκρός και τρεις τραυματίες

Ένοπλος άνοιξε πυρ αργά το βράδυ χθες Τετάρτη εναντίον ισραηλινού λεωφορείου στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, τραυματίζοντας τέσσερις ανθρώπους, ανάμεσά τους δωδεκάχρονο παιδί, που αρχικά ανακοινώθηκε πως νοσηλευόταν «σε κρίσιμη κατάσταση» από τον ισραηλινό στρατό και ισραηλινή υπηρεσία άμεσης βοήθειας, προτού νοσοκομείο ανακοινώσει πως υπέκυψε.

Η επίθεση διαπράχθηκε περί τις 23:30, νότια της Ιερουσαλήμ, ανάμεσα στο έδαφος του Ισραήλ και αυτό της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

A 12-year-old boy was seriously injured and three others were lightly injured when a terrorist opened fire on a bus near the Al-Khader Junction in Gush Etzion on Wednesday evening.

The terrorist fled the scene and the IDF is searching for him. pic.twitter.com/wLdbSrwhT7

