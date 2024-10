Δύο νεκροί από ισραηλινό βομβαρδισμό στη Δαμασκό – ΒΙΝΤΕΟ

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σήμερα (21/10) σε έναν ισραηλινό βομβαρδισμό εναντίον ενός οχήματος στη συνοικία Μαζέ στη Δαμασκό, όπου βρίσκεται η έδρα του ΟΗΕ όπως και πρεσβείες, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Συρίας.

Το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA έκανε λόγο για έκρηξη ενός αυτοκινήτου παγιδευμένου με εκρηκτικά στη συνοικία αυτή της συριακής πρωτεύουσας όπου στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία του ΟΗΕ καθώς και πρεσβείες στη Συρία. Άλλα συριακά ΜΜΕ τόνισαν ότι η επίθεση σημειώθηκε κοντά στον Ανατολικό Κυκλικό Κόμβο, και το πολυτελές ξενοδοχείο Golden Mazzeh, στο κέντρο της πρωτεύουσας.

BREAKING:

Israel drops bombs on a car in the heart of a civilian neighborhood in Damascus, Syria’s capital, leaving innocent civilians dead and injured.

This is terrorism.

pic.twitter.com/yy6e3sTtdU

— sarah (@sahouraxo) October 21, 2024