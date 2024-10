Ισραήλ: Ισχυρή έκρηξη στο Τελ Αβίβ  – Βλήμα από τον Λίβανο έπεσε σε μη κατοικημένη περιοχή

Κάτοικοι του Τελ Αβίβ και συγκεκριμένα της περιοχής Ραμάτ Χασαρόν δήλωσαν ότι άκουσαν μια ισχυρή έκρηξη το απόγευμα της Δευτέρας (21/10), σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ.

Μάλιστα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η έκρηξη προκλήθηκε από ένα βλήμα που εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο, το οποίο φαίνεται να έπεσε σε μη κατοικημένη περιοχή.

Χρήστες των κοινωνικών δικτύων αναφέρουν πως δεν υπήρχαν προειδοποιητικές σειρήνες πριν από την έκρηξη.

Δεν υπάρχει κανένα άμεσο σχόλιο από την αστυνομία ή τις IDF.

