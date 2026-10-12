Δραματικές ώρες στο Νεπάλ: Τουλάχιστον 100 ξένοι πεζοπόροι εγκλωβίστηκαν από τις νέες πλημμύρες

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Σε εξέλιξη βρίσκεται μια ευρεία επιχείρηση διάσωσης στις ορεινές περιοχές του κεντρικού Νεπάλ, καθώς περισσότεροι από 100 ξένοι πεζοπόροι έχουν εγκλωβιστεί σε διάφορα σημεία, μετά τη σφοδρή υπερχείλιση ποταμού που προκάλεσε την κατάρρευση γεφυρών και τη διάβρωση των ορεινών μονοπατιών.

Η φυσική καταστροφή εκδηλώθηκε το Σαββατοκύριακο όταν κατολίσθηση στην περιοχή Γκόρκχα, περίπου 100 χιλιόμετρα δυτικά του Κατμαντού, έφραξε τη ροή του ποταμού Μπούντι Γκαντάκι, προκαλώντας στη συνέχεια σαρωτικές πλημμύρες στις χαμηλότερες περιοχές.

Nepal’s National Disaster Risk Reduction and Management Authority tweets, “A large flood is coming from Chumanuwmi Rural Municipality-6 of the Budhi Gandaki River, so until the flood passes, do not go near the river up to Trishuli Dobhan. Stay in high places.” (Source: Nepal Army) Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Πετρέλαιο θέρμανσης: Αύριο «κλειδώνουν» οι παρεμβάσεις για την επιδότηση στην αντλία και την αύξηση του επιδόματος- Ο ρόλος των Βρυξελλών — ANI (@ANI) October 11, 2026

Γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι αρχές έχουν ήδη καταφέρει να διασώσουν 96 άτομα, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται εννέα ξένοι υπήκοοι. Παρά το γεγονός ότι η στάθμη των υδάτων ξεκίνησε να υποχωρεί, ο στρατός του Νεπάλ συνεχίζει τις προσπάθειες απεγκλωβισμού.

Ο ποταμός Μπούντι Γκαντάκι αποτελεί παραπόταμο του Τρισούλι, σε μια περιοχή που έχει ήδη πληγεί βαριά, καθώς σε άλλον παραπόταμο της ίδιας λεκάνης η κατάρρευση παγετώνα τον Αύγουστο είχε προκαλέσει καταστροφική πλημμύρα με 1.457 νεκρούς και χιλιάδες αγνοουμένους.



Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί απώλειες ανθρώπινων ζωών, πέντε χωρικοί παραμένουν αγνοούμενοι.

Ο ορμητικός ποταμός, που μετέφερε λάσπη και συντρίμμια, παρέσυρε κατοικίες και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, μεταξύ των οποίων και σε τρεις υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

BIG NEWS 🚨 Flash Flood Hits Nepal Again. Severe flooding hits Salleri Bazaar in Gorkha, Nepal. A landslide is suspected to have blocked the Budhi Gandaki River, triggering a sudden surge of water 😳 ⚠️ Authorities have urged people to stay away from the river up to Trishuli Dobhan and move to higher ground. https://t.co/mwoXH91TZN — News Algebra (@NewsAlgebraIND) October 11, 2026



Ο Μπουβάν Ρατζ Ότζα, αξιωματούχος του Προγράμματος Προστατευόμενης Περιοχής Μανασλού (MACP) που περιλαμβάνει τη δημοφιλή πεζοπορική διαδρομή, επιβεβαίωσε ότι δεκάδες τουρίστες έχουν εγκλωβιστεί.

«Υπάρχουν περισσότεροι από 100 ξένοι πεζοπόροι εγκλωβισμένοι σε διάφορες περιοχές, οι οποίοι δεν μπορούν να επιστρέψουν επειδή τμήμα του μονοπατιού έχει παρασυρθεί από τα νερά», δήλωσε ο Ότζα στο πρακτορείο Reuters από την Γκόρκχα.

«Όσοι πεζοπόροι επιθυμούν να επιστρέψουν λόγω της πλημμύρας πρέπει να διασωθούν. Όσοι θέλουν να συνεχίσουν την πεζοπορία τους μπορούν να το πράξουν από σημεία που είναι ασφαλή», πρόσθεσε.

«Υπάρχουν εστιατόρια και καταλύματα κατά μήκος της διαδρομής. Είναι ασφαλείς».

Τα αίτια

Σύμφωνα με προκαταρκτικές αναλύσεις των τοπικών αρχών τις οποίες εξέτασε το Διεθνές Κέντρο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης των Βουνών (ICIMOD), η πλημμύρα πιθανότατα προκλήθηκε από την υποχώρηση ενός προσωρινού «φράγματος» που δημιουργήθηκε στον ποταμό λόγω της κατολίσθησης.

Ο γενικός διευθυντής του ICIMOD, Πέμα Γκιάμτσο, υπογράμμισε την ευάλωτη φύση αυτών των περιοχών απέναντι στα ακραία φαινόμενα.

Landslide may have triggered flash flooding in Budhi Gandaki, officials say A landslide in Chumchet may have blocked a tributary before water surged downstream. Authorities warn of high flood risks along the Trishuli river as far as Chitwan and Nawalparasi. https://t.co/P1pKmutjps — The Kathmandu Post (@kathmandupost) October 11, 2026



«Αυτό το περιστατικό αποτελεί άλλη μια υπενθύμιση του πόσο εκτεθειμένες παραμένουν οι ορεινές κοινότητες και οι διάδρομοι των ποταμών σε ξαφνικούς, αλυσιδωτούς κινδύνους», δήλωσε.

«Παρόλο που οι προσπάθειες ανταπόκρισης πρέπει να παραμείνουν η άμεση προτεραιότητα, η κατανόηση του τι πυροδότησε αυτή την πλημμύρα θα είναι καθοριστικής σημασίας για τη μείωση των μελλοντικών κινδύνων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας», σημείωσε χαρακτηριστικά.