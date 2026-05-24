Δραματικές εξελίξεις στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν – Το Tasmin μεταδίδει πως η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει για τα πυρηνικά

Ίσως στην πιο κρίσιμη διπλωματική στιγμή του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν με το σχέδιο συμφωνίας των 60 ημερών να πρωταγωνιστεί στις δραματικές εξελίξεις, το «ημιεπίσημο» ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, μετέδωσε το πρωί της Κυριακής 24 Μαϊου πως το Ιράν δεν έχει ακόμη αποδεχθεί την οποιαδήποτε ενέργεια αναφορικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το Tasnim, η πιθανή συμφωνία ορίζει περίοδο 30 ημερών για τις διαδικασίες που αφορούν στα Στενά του Ορμούζ και περίοδο 60 ημερών για τις συνομιλίες που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα.

Ένα πιθανό μνημόνιο κατανόησης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ περιλαμβάνει τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, με την Ουάσινγκτον να προχωρά σε αναστολή κυρώσεων για το ιρανικό πετρέλαιο στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, μεταδίδει το Πρακτορείο.