Διπλωματικός «πυρετός» σε ΗΠΑ και Ισραήλ – Τα 3 σενάρια εκδίκησης από το Ιράν

Έπειτα από 300 ημέρες πολέμου και αυξανόμενες ανησυχίες για κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, ο ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, διέταξε άμεσο πλήγμα εναντίον του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει απειλές από όλα τα μέτωπα.

Ο διεθνής Τύπος παρουσιάζει τρία πιθανά σενάρια «εκδίκησης» από το Ιράν:

Στην Τεχεράνη, ένα τεράστιο πανό δίπλα στην Πλατεία Παλαιστίνης φέρει το μήνυμα στην εβραϊκή γλώσσα: “Να περιμένετε βαριά τιμωρία”. Οι ηγέτες του Ιράν, της Χαμάς και της Χεζμπολάχ κατηγόρησαν το Ισραήλ για την επίθεση στην Τεχεράνη.

Η κηδεία του Ισμαήλ Χανίγια τελείται στην Τεχεράνη και στη συνέχεια, η σορός του θα μεταφερθεί στην πρωτεύουσα του Κατάρ, τη Ντόχα, για προσκύνημα και ταφή, στο ίδιο νεκροταφείο όπου είναι ενταφιασμένος ο ιδρυτής του κράτους του Κατάρ, Γιασίμ μπιν Μοχάμεντ αλ Τάνι.

Το Ισραήλ τηρεί «σιγή ιχθύος» σχετικά με τη δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια ενώ αντίθετα επιβεβαιώνει τον θάνατο του βασικού στελέχους της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, Μοχάμεντ Νταίφ που σκοτώθηκε στις 13 Ιουλίου στη Γάζα, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, από τον οποίο δημοσιεύτηκε και βίντεο.

🔴 The IDF confirmed that Hamas commander Mohammed Deif was killed in an Israeli airstrike, conducted in coordination with the Shin Bet security agency on July 13 pic.twitter.com/3LBanZdQeA

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) August 1, 2024