Δήλωση-σοκ: “Οι Ρώσοι έριξαν θερμοβαρική βόμβα στην πόλη Οκτρίκα”

Ο δήμαρχος της Οκτρίκα στην Ουκρανία καταγγέλλει ότι τα ρωσικά στρατεύματα έριξαν θερμοβαρική βόμβα. Ο δήμαρχος Πάβλο Κουζμένκο ανέφερε ότι οι Ρώσοι έριξαν θερμοβαρική βόμβα. Αυτός ο τύπος όπλου είναι γνωστός ως η πιο θανατηφόρα μη πυρηνική βόμβα, που προκαλεί εκρήξεις υψηλής θερμοκρασίας. Πρόκειται για την Aviation Thermobaric Bomb of Increased Power (ATBIP) την αποκαλούμενη «Father of All Bombs», (FOAB) (πατέρας όλων των βομβών) και είναι ένα ρωσικό θερμοβαρικό όπλο.

Η Οκτρίκα βρίσκεται στην περιφέρεια Σούμι, στα βορειοανατολικά της Ουκρανίας.

⚡️Oil depot burns after artillery shelling in Okhtyrka, Sumy Oblast.

Mayor Pavlo Kuzmenko reported that Russian occupiers dropped a vacuum bomb. This type of weapon is known as the most deadly non-nuclear bomb, producing high-temperature explosions.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 28, 2022