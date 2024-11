Διάγγελμα Μπάιντεν: Ισραήλ και Λίβανος αποδέχτηκαν τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός – Αρχίζει στις 04:00

Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν για κατάπαυση του πυρός, όπως ανακοίνωσε ο Τζο Μπάιντεν, Πρόεδρος των ΗΠΑ, σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «καλή είδηση» και σημείωσε ότι η εφαρμογή της ξεκινά στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης (τοπική ώρα Λιβάνου και Ελλάδας).

Ο Πρόεδρος Μπάιντεν διευκρίνισε ότι «το Ισραήλ δεν προκάλεσε αυτόν τον πόλεμο, ούτε και ο λαός του Λιβάνου». Αναφερόμενος στις συνέπειες της σύγκρουσης με τη Χεζμπολάχ, επισήμανε: «Περισσότεροι από 70.000 Ισραηλινοί έγιναν πρόσφυγες μέσα στη χώρα τους, ενώ πάνω από 300.000 Λιβανέζοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους».

Η εκεχειρία ανοίγει δρόμο για ειρήνη στη μεθόριο Ισραήλ-Λιβάνου. «Οι μάχες στα σύνορα θα σταματήσουν», υπογράμμισε ο Μπάιντεν, προσθέτοντας ότι «η συμφωνία σηματοδοτεί μια νέα αρχή για τον Λίβανο».

Στο πλαίσιο του σχεδίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι μέσα στις επόμενες 60 ημέρες, ο λιβανέζικος στρατός και οι δυνάμεις ασφαλείας θα αναλάβουν τον έλεγχο του νότιου Λιβάνου. «Δεν θα επιτραπεί η ανασυγκρότηση των υποδομών της Χεζμπολάχ στην περιοχή», δήλωσε, ενώ διευκρίνισε ότι το Ισραήλ θα αποσύρει σταδιακά τις δυνάμεις του.

Ο Μπάιντεν επανέλαβε τη δέσμευση των ΗΠΑ για σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. «Ό,τι έχει απομείνει από τη Χεζμπολάχ και άλλες τρομοκρατικές ομάδες δεν θα επιτραπεί να απειλήσει ξανά την ασφάλεια», τόνισε. Επίσης, σημείωσε πως οι ΗΠΑ, με τη συνεργασία της Γαλλίας και άλλων συμμάχων, θα υποστηρίξουν την εφαρμογή της συμφωνίας.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη Γάζα, λέγοντας: «Όπως ο λαός του Λιβάνου δικαιούται ασφάλεια και ευημερία, το ίδιο ισχύει και για τον λαό της Γάζας». Παρουσίασε την τραγική κατάσταση στη Γάζα, υπογραμμίζοντας: «Οι κάτοικοί της έχουν βιώσει την απόλυτη καταστροφή. Άμαχοι έχουν υποφέρει αφόρητα».

Ο Μπάιντεν επεσήμανε ότι η Χαμάς συνεχίζει να αρνείται διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων. Παρά τα εμπόδια, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα καταβάλουν επιπλέον προσπάθειες τις επόμενες ημέρες για να επιτευχθεί εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

